超正女博士虐嬰！6周男嬰遭狠心重摔　「頭被砸碎」慘死

▲美國一名超正的女博士生因涉嫌虐嬰而被控謀殺。（組圖／翻攝自阿勒格尼郡監獄、GoFundMe）

記者葉睿涵／編譯

美國長相姣好的29歲女博士生維茲（Nicole Virzi）因涉嫌殺害朋友6周大的兒子卡茨（Leon Katz）而被控謀殺，並可能面臨死刑。警方稱，她在替朋友照顧孩子時，疑似對這名嬰兒施以酷刑，導致卡茨顱骨骨折、腦部多處出血，而且維茲還對卡茨的雙胞胎兄弟阿里（Ari）施暴，還好阿里保住了一條小命。

綜合外媒報導，警方指出，維茲是這對雙胞胎爸媽「值得信賴的朋友」。最近，她因為在放暑假，便替朋友照顧2名小嬰兒。6月15日，卡茨的爸媽發現阿里的腹股溝有明顯傷痕，於是便將卡茨交給維茲照顧後，帶阿里到附近醫院求醫。

隨後，警方接獲維茲的報案電話，聲稱卡茨受了重傷。維茲辯稱，她走到廚房為卡茨拿奶瓶時，突然聽到了一聲尖叫，回來後發現卡茨居然從嬰兒餐椅上掉了下來，所以她才立即報警求救。

不過，醫師卻不認同維茲的說法，表示院方為卡茨做的檢查顯示，卡茨的頭骨骨折，大腦還有多處出血，認為這些傷害與兒童虐待一致，不可能是意外。醫師還指出，阿里受傷也與維茲有關。

儘管如此，維茲的律師仍堅持她無罪，並否認了任何不當行為。雖然維茲的犯罪動機不明，但檢方已決定對她提出謀殺、危害兒童，以及嚴重攻擊等罪名。檢方指出，維茲有嚴重的重罪前科，且受害者是12歲以下的兒童，因此檢方將向法庭尋求死刑。