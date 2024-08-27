藏壽司扭蛋用1招數「可以多抽一次」　他實測6中6！前員工曝真相

▲網友分享抽獎漏洞。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

日本超人氣漫畫《吉伊卡哇》與藏壽司聯名推出18款限定扭蛋，除了5個空盤可以抽獎一次，用手機點餐滿200元也可以抽一次，有網友分享「多抽一次」的方法，當3支手機同時按下轉扭蛋，會有2支手機進去遊戲，4支手機、5支手機都失敗，只有3支手機可以。留言區還有網友表示，有點冰淇淋也容易中獎。

有網友在Threads發文，透過手機點餐，有一個增加抽獎機會的漏洞，當金額累積到200元時，同時使用3支手機進行抽獎，有2支手機會成功進入抽獎轉蛋動畫，他另外也實測了4支手機、5支手機，但都會被擋下，只會有1支手機進入遊戲。原PO直呼，3支手機能轉2次，一定是Bug，「是不是100%我不能確定，但我6中6，每次都中獎」。

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貼文曝光，還有網友分享另一招，「用手機點餐滿200元的抽，其中一樣要有冰淇淋」。還有人分享其他妙招，「我當時去吃手機抽2中2，玄學是抽下去之後要一直點螢幕」、「我們吃這個都有一個訣竅，就是有可能20盤中一次，然後我們家吃了70盤中4顆」、「我問過在藏壽司工作的朋友，他說中獎機率大概20-25%」。

不過多數網友實測後直呼，都是運氣問題，「我3中2，所以好像沒有到100%」、「手機抽3次中3次」、「感謝秘笈，一發入魂」「手機抽5抽都沒中，也有點冰淇淋，什麼都吃了」、「抽兩次都沒中，我是什麼大衰人嗎」、「手機抽兩次都沒中」、「並沒有必中法，一切都是機率問題」、「就是機率，前打工仔路過」。