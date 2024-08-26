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俄大規模空襲烏15州　破百飛彈、無人機「狂炸能源設施」斷水電　

▲▼俄羅斯大規模空襲烏克蘭15州 攻擊能源基礎設施釀停水停電。（圖／路透社）

▲俄羅斯100架無人機、100枚飛彈狂炸烏克蘭15州，打擊能源設施斷水斷電。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯26日針對烏克蘭多個州的能源基礎設施、補給路線的鐵路系統進行大規模空襲，先後發射100多枚飛彈、出動超過100架次無人機展開轟炸。烏克蘭表示，俄羅斯26日的空襲造成至少5人死亡、10多人受傷，還有多處地區發生停水停電，呼籲盟友提供並允許他們針對俄本土目前使用遠程武器。

綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基26日表示，俄羅斯26日凌晨開始針對烏克蘭境內發射了100多枚飛彈、出動超過100架次無人機進行轟炸。本次空襲從26日凌晨開始一直持續到26日上午才停止，是俄羅斯近期對烏克蘭發動的最大規模攻勢，造成烏克蘭至少55亡、10多人受傷及多處地區停水停電。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）26日也在Telegram表示，烏克蘭15個州遭到俄軍無人機、巡弋飛彈及「匕首」高超音速飛彈轟炸，「能源基礎設施再次成為『俄羅斯恐怖分子』的攻擊目標，許多地區都受到了破壞，『烏克蘭電網』也因此被迫斷電以穩定系統」。

什米哈爾還向歐美盟友喊話，為了阻止俄羅斯對烏克蘭城市的野蠻轟炸，有必要摧毀俄羅斯的飛彈發射基地，但烏克蘭需要遠程武器且需要盟友的許可，他們才能使用這些遠程武器打擊俄羅斯，「希望盟友可以支持我們，我們一定會讓俄羅斯付出代價」。

俄羅斯國防部26日也聲稱，俄軍26日上午使用遠程空基、海基精確武器以及作戰無人機襲擊了烏克蘭數個州的能源基礎設施，這些能源設施都是烏克蘭維持軍工生產的關鍵設施，同時還襲擊了烏軍輸送彈藥、武器到前線的鐵路系統以及存放戰機的機庫。

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