俄軍「127枚導彈、109架無人機」狂轟烏克蘭　摧毀能源設施釀7死

▲俄羅斯26日空襲烏克蘭敖德薩（Odesa）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯26日清晨對烏克蘭發動迄今最大規模的空襲，有超過一半以上的領土被超過百架無人機和逾百枚導彈襲擊，造成至少7人死亡，就連電力基礎設施也被破壞，造成大範圍停電、供水中斷。俄羅斯也證實，這波攻勢是針對烏克蘭的能源基礎設施發動攻擊。

根據《路透社》報導，烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）透過即時通訊軟體Telegram證實，俄羅斯從26日清晨開始到上午，共發射了127枚導彈和109架無人機，而烏克蘭軍防攔截了其中102枚導彈和99架無人機。

▲烏克蘭民眾躲進地下鐵避難。（圖／路透）



歐勒什丘克表示，這是烏俄戰爭爆發以來最大規模的襲擊。總理什米哈爾（Denys Shmyhal）證實，烏克蘭共有15個地區遭受破壞，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也說，烏克蘭的能源部門遭到嚴重破壞。

報導指出，這波襲即造成至少7人死亡、47人受傷，其中包含4名兒童。電力或關鍵基礎設施被破壞的地區包含利沃夫（Lviv）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和敖德薩（Odesa）在內等由北到南共11個城市。

俄羅斯國防部也證實對烏克蘭能源基礎設施發動攻擊，而這也是他們長期以來的攻擊策略，包含變電站、氣體壓縮站和武器庫等地點，都是襲擊的目標，因為這些設施替軍隊提供支持。

▲俄羅斯26日空襲烏克蘭基輔郊區。（圖／路透）



波蘭武裝部隊作戰司令部發言人葛茲維斯基（Jacek Goryszewski）指出，在俄軍大規模空襲時，有不明物體進入該國領空，「我們認為有可能是一架無人機，從飛行軌跡和飛行速度表明，它並非導彈。」烏克蘭軍方指出，有2架無人機越境進入白俄羅斯。

BBC報導指出，儘管這波攻勢是針對基礎設施，但莫斯科試圖用此次空襲打擊基輔的士氣。近來因烏軍深入俄國庫斯克州（Kursk），讓烏克蘭士氣大振，所以俄軍打算透過26日的空襲，讓烏克蘭人重回現實，「莫斯科發出的訊息，毫無疑問地是，俄羅斯仍可以隨時給烏克蘭人民帶來痛苦。」