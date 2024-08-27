影／賴清德曝執政100天感想　為民主國家服務是一生榮幸

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記者郭運興／台北報導

今天是總統賴清德執政100天，他也釋出「我們的第一個100天」影片，分享自己的感想，不僅介紹了家裡新成員斑斑，讓他更有用勇氣克服挑戰；也提到今年巴黎奧運，台灣好手的感動時刻，讓他與執政團隊受到鼓舞，將秉持不放棄精神帶領台灣。他更強調，自己會繼續跟每個台灣人一樣勤奮、認真，這只是第一個100天，未來還有好多個100天，能為一個和平民主的國家服務，是他一生的榮幸。

賴清德表示，今天是他與新政府團隊上任的第100天，他們一如往常認真工作，有些心裡話想跟大家說。

賴清德表示，最近家裡來了新成員，牠叫斑斑，家裡因此熱鬧起來。小時候牠誤踩陷阱，遭到截肢，雖然行動不便，卻總是充滿熱情、活潑可愛，每一次回家見到牠都深感療癒，讓自己更有勇氣克服種種挑戰。

賴清德說，這個夏天，大家在巴黎奧運舞台上見證無數感動時刻，看見每一位台灣好手以驚人勇氣與毅力，突破困難、挑戰極限，令人萬分欽佩，也鼓舞著他與執政團隊，秉持永不放棄的精神，帶領民主台灣繼續立足世界。

最後，賴清德強調，現在的台灣，已經成為世界不可或缺的支柱，100天只是一個開始，未來還有好多個100天，他們跟每個在工作崗位上的台灣人一樣勤奮、認真，能為一個民主、和平、繁榮的國家服務，是自己一生的榮幸。



特別的是，賴清德提到，非常感謝新銳人氣漫畫家JFyas頡夫人，用個性十足卻溫暖動人的筆觸，畫出這麼多可敬的台灣英雄，以及毛小孩與他的互動點滴。除了斑斑加入，Luke也在影片中陪伴著，歡迎大家找尋牠的可愛身影唷！

▼總統賴清德與毛小孩。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）



