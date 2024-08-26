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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭賴清德違背承諾3實例　賴士葆酸只做綠營總統：朝野關係更惡化

▲▼520總統就職典禮,總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德27日執政將滿100天，但朝野持續對立、兩岸依舊緊張，遭藍營砲轟只願做「民進黨總統」。對此，國民黨立委賴士葆今（26日）表示，賴說行政立法協調合作，卻提釋憲、號召青鳥；說當選發生戰爭機率最低，卻包裝台獨理論、惡化兩岸關係；說用人清廉，子弟兵卻接連出事。他強調，賴清德意識形態治國，把在野當敵人打壓，朝野只會惡化，兩岸更看不到緩和空間。

賴士葆於臉書表示，賴清德上台百日，以少數總統卻強勢領導的姿態，創了很多不堪紀錄，對照就職演說，很多政策明顯的背乎承諾和宣示，未來很難要國人信賴他。

賴士葆表示，賴清德曾說面對國會三黨不過半，會致力於行政立法的協調合作，立法院的議事運作，多數尊重少數，少數服從多數。但觀察百日施政結果，實際狀況是立法院通過國會改革法案，不僅不服從，還透過行政院提覆議，覆議不成，還提大法官釋憲，號召青鳥包圍國會抗議，恐嚇在野黨青鳥隨時會飛出來。而綠營的側翼、網軍、名嘴不時在電視放話，明年二月要發動對在野立委的罷免。

賴士葆認為，姑且不論賴清德就職演說，講的行政立法避免衝突，要安定和諧，實際上卻是嚴重的緊張對立。

賴士葆指出，選前，賴清德說若當選總統，兩岸發生戰爭的機率最低。然而，就職演說發表兩岸互不隸屬，將台獨的理論包裝在「新兩國論」，造成兩岸關係空前的惡化。而在就職演說提到希望兩岸以對話取代對抗，交流取代圍堵，根本完全落空，兩岸惡意螺旋不斷升高，連基本的觀光及學位生來台都停擺，更遑論其他交流與對話。

賴士葆再指，賴清德剛上任就成立三個委員會，自任召集人，疊床架屋，侵犯行政權。已經開的兩場氣候變遷和健康台灣對策委員會，只是在陳述意見、發表口號。以能源政策為例，對於死守民進黨黨綱的非核家園沒有任何實質改變。

另外，賴清德就職演說提到他用人唯才清廉勤政，但檢視最近賴清德三個子弟兵被法辦，都是違背他所發表的用人理念。

最後，賴士葆強調，賴清德未來繼續以意識形態治國，只做民進黨的總統，把在野黨當成敵人，不願意溝通，強勢打壓，對內朝野關係只會更惡化，在新兩國論的框架之下，兩岸關係更是看不到緩和空間。

▼ 國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

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賴清德青鳥賴士葆執政百日國民黨民進黨兩岸

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