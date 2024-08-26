賴清德100天民調創新高　沈伯洋分析「穩健、並進」：往對的方向前進

▲賴清德。（圖／記者黃國霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣總統賴清德執政滿百日，民調新高，滿意度與信任度分別達54.4%及58.9%，顯示超過半數國民對賴政府給予肯定。民進黨立法委員沈伯洋認為，這代表施政方向正確，且政府政策並進，不僅在國防、外交，經濟方向都有相關政策，並無偏重單點，賴清德過去一百天的執政可以用「穩健」一詞來形容。

沈伯洋指出，政策並進有助於提升民調，因為每個人關心的議題不同，並進的政策推動能滿足不同需求。他認為，上半年藍白國會過半，產生許多新聞點，但這些並非聚焦在幫助國人，相反地，行政院、總統的施政讓人民有感是在幫助國家進步。

對於中國、在野黨指控賴清德「挑釁」兩岸關係，沈伯洋反駁，認為520後兩岸政策並無激進作為，反而是中國有更多騷擾法律戰等行為，讓國人感到，即使台灣不挑釁，中國仍有劇烈反應。他認為，台灣在兩岸、國防上，並未有激烈行動，讓國人放心，並指出任命顧立雄為文人部長進行國防改革，改革過去被詬病許久的問題，讓國人明確知道改革方向。

沈伯洋強調，賴清德政府過去百日執政穩健，對於即將到來的日本、美國大選，對台灣來說，保持穩健是重要的。他認為，只要台灣保持穩健，並發展國內經濟，就能與各方有更好的交流，並不會屈居於下風，因為中國對於這些選舉，還有兩岸關係反而是比較急的一方。