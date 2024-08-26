快訊／兌現承諾！賴清德萬里宅信託　明公布礦工紀念館啟用規劃

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兌現選前承諾！賴清德萬里宅信託　明公布礦工紀念館啟用規劃

▲▼賴清德前往屏東西勢忠義祠與東港鎮海宮參香祈福。（圖／賴清德競選總部提供）

▲總統賴清德。（圖／賴清德競選總部提供）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選前，總統賴清德被質疑位於新北萬里的礦工老宅疑似違建等爭議，賴清德當時在政見發表會宣布，萬里老家將交付公益信託，遭在野黨質疑至今沒有見到信託登記。而稍早民進黨中央發出通告，明（27日）將在該地舉辦萬里礦工生活紀念館啟動說明記者會，並公布萬里礦工生活紀念館規劃，兌現賴清德競選承諾。

對於萬里老宅相關地目爭議，國土管理署日前就表示，全台灣有2300多處礦區，當時政府欠缺法令概念跟對居住權照顧，沒有適時補正，造成土地身份無法合法申請，這跟過去講的違建觀念完全相反，新北市府也來函希望協助訂定合法流程，從原有居住權角度來看，應該要協助他們合法變更。

而在野黨頻頻砲轟賴清德萬里老宅爭議、大選期間也有藍營立委跑到當地開心打卡，賴清德於就職前委託律師辦理後續信託事宜，但遲遲未有下文，也讓在野黨質疑賴清德承諾跳票。

明天（27日）就是賴清德就職總統一百天，民進黨中央將在當地舉辦，萬里礦工生活紀念館啟動說明記者會，由民進黨發言人戴瑋姍、新北市議員張錦豪說明「礦工生活紀念館」啟動及規劃，並邀請萬里退休礦工分享，後續也有紀念館嚮導等活動，而待相關流程皆完成後，預計10月正式開放。
 

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