逃離家暴男又遇詐騙男　重機皮卡妮面具下的一次次心傷

記者李芸樺、實習記者簡品捷／台北報導

重機車友在騎車的路上或是追焦手相簿中，常會看到的黃黃的身影，皮卡妮「溜伊妮妮」來了！妮妮脫下面具(安全帽)，侃侃而談她赤裸裸的坎坷人生故事。

總是遇人不淑，被家暴離婚時，以為陪伴她走出低潮的朋友是暖男，卻在她付出信任後，把她拐進中國的南寧騙局，她無助被軟禁6天洗腦，最後才急中生智逃回台，殊不知事隔多年，這個渣男又出沒在重機群組中…...

愛情、友情的一次次心傷還沒完，說起閨密在新冠疫情期間癌逝，她忍不住當場淚崩，不幸運的是她跟著閨密的腳步，在一次血崩後發現自己也罹癌，從輕微細胞病變到確診原位癌只有短短半年，醫生對她說「有喜歡的事情快去做」，所以她決定去學騎重機。

▲重機皮卡妮「溜伊妮妮」分享自己的人生故事。（圖／《豈有此呂》）

受到《追夢人》影響，妮妮想像劉德華一樣帥氣騎重機兜風，而為何將重機打造成皮卡丘的樣貌，其實是跟著兒子一起愛了，她原本要騎皮卡丘重機載兒子上課，結果因為太顯眼一度被拒絕，直到兒子同學都稱好帥，她開心去參加兒子的畢業典禮！

妮妮考重機駕照那天，自己去住院動手術，讓主持人呂捷驚訝，這是孤獨排行的最高等級~~但妮妮說，現在的她很享受微孤獨感，為什麼？請鎖定8月20日下午1:10的《豈有此呂》一起了解。

▲個頭不高的妮妮也能駕馭重機。（圖／《豈有此呂》）