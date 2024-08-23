兩度陷「空亡」　索非亞大腦不一樣！聽紅衣女鬼訴苦竟睡著

記者李芸樺、實習記者陳品芸／台北報導

《豈有此呂》好朋友、通靈少女索非亞又來了！熟悉她的朋友都知道，當她急著要離開一個地方時，不要問，一定是因為那邊鬼很多，而她為何能通靈？不只她想知道自己的世界怎麼了？學者也想知道，所以她被抓去研究腦子，「頭被弄得跟釋迦牟尼一樣」，結果發現她的腦電波真的跟一般人不同。

▲通靈少女索非亞。（圖／《豈有此呂》）

大家對索非亞的世界很好奇，但她卻很討厭，這和她後來改信回教及讀宗教研究所有很大關連。主持人呂捷爆料說，他們一起去紐約參訪時，索非亞突然堅持不下車，後來才發現是911恐攻事件的雙子星大樓在附近；索非亞說，她過去就曾陰差陽錯到現場，瞬間就冒冷汗想吐，之後她都避免接近。

而索非亞更討厭的，是洗澡光溜溜時有鬼來亂，尤其是男鬼，她有次彎腰洗頭赫見灰色鬼腳，超想罵髒話！而有次是有個濃妝豔抹的紅衣女鬼來了，她說等她穿好衣服再到外面聽對方訴苦，大家一定很想知道女鬼到底說了什麼？結果索非亞說她不知道，因為她側躺在床上聽的時候竟然就睡著了「我很抱歉」。

而「人講不聽鬼牽就走」就是「空亡」的狀態，近期網路熱議有命理師神預言柯文哲66歲「空亡」出事，索非亞說自己也兩度陷入「空亡」，就是會正確地做出最錯誤的決定，低潮禍不單行，瞬間變成地獄倒楣鬼，連鬼都能對她碎碎念，所以她以過來人建議，若真遇上就回家睡覺，因為不作為也是一種作為。

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