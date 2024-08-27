各國「小籠包指數」看物價！台北不是最便宜　倫敦320元只能買4顆

▲隨著小籠包名店「鼎泰豐」進駐全球各大主要城市，美國媒體也推出「小籠包指數」來計算各地小籠包的購買力。（圖／記者姜國輝攝）



記者張方瑀／綜合報導

《經濟學人》雜誌知名的「大麥克指數」（Big Mac index）利用各國麥當勞餐廳的大麥克售價來比較世界各地實質購買力。如今隨著小籠包名店「鼎泰豐」進駐全球各大主要城市，美國媒體也推出「小籠包指數」來計算各地小籠包的購買力，結果發現起源地台灣居然不是訂價最便宜的地方。

根據美國媒體Axios指出，鼎泰豐在全球13個國家擁有170多間分店，因此推算出「小籠包指數」（Soup Dumpling Index）來與知名的「大麥克指數」做比較，沒想到兩個指數的結果竟相當接近。

若以10美元（約台幣320元）的消費來計算，最昂貴的城市是美國拉斯維加斯和英國倫敦，平均僅能買不到5顆小籠包；以發源地台北來說，可以購買15.7顆小籠包，但最便宜的城市竟是馬來西亞吉隆坡，10美元可以買到16.6顆小籠包。

▲若以10美元（約台幣320元）的消費來計算，最昂貴的城市是美國拉斯維加斯和英國倫敦，平均僅能買不到5顆小籠包。（圖／記者姜國輝攝）



這與大麥克指數的結果相似。在馬來西亞和台灣購買大麥克漢堡比在美國便宜約57%，而在這兩國購買鼎泰豐小籠包則比在美國便宜約66%。在紐約要吃到10顆小籠包得掏出18.5美元（約台幣593元），但在台北只要花新台幣250元或7.6美元就能享用12顆。

換句話說，從小籠包指數來看，紐約或倫敦居民的實質購買力輸給台北或吉隆坡的居民，美元和英鎊的價值相較於新台幣或馬幣則高估。