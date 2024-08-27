離職前一天被人資要求「檢查手機」！他放大招拒絕…結局太爽了

▲在職最後一天人資竟要求「檢查手機」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

從工作崗位離職前要辦理許多手續，包括交接、財產移交等，通常員工都會配合。不過，大陸一名網友近日提出離職，在職的最後一天竟然被人資要求「檢查手機」，理由是要確認是否有確實退出工作群組，他認為此舉侵犯到個人隱私，堅決不肯配合，對方竟稱「你乖一點」、「不要讓我難做」等，最後結局大快人心。

該名網友在微博發文，表示自己近日提出離職，在職最後一天竟然被人資要求檢查手機，「我的態度就是，要不你報警吧，本來不想搞那麼難看，但是覺得我都被這麼對待了，那就繼續往上反饋吧，最終結局爽劇喔」。

根據原PO上傳的對話截圖，人資交代他退出工作群組，並要求最後檢查手機確認是否有如實辦理。當事人認為此舉侵犯到個人隱私，堅決不肯配合，對方竟稱「你乖一點」、「不要讓我難做」等語，逼得他只好找上人資主管反映。主管得知此事後，直接透過群組聊天對下屬說「確認退群有很多方式和手法，查看手機是最不聰明且不尊重人的辦法」，並表明未來再有類似行為，就直接扣考績以示懲處。

貼文引發討論，不少網友留言「來傳話的HR真的太不專業和體面了」、「好爽，績效一降就老實了」、「好稀有的領導」、「這個HR好沒水平啊」、「可惜我們公司都是官官相護，告狀也沒用，人家一張嘴了」、「我的話估計會一層一層告上去」、「果然閻王好見小鬼難纏」、「笑死、你聽話點，這倆句我都能創死他」。

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