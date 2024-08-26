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社會 社會焦點 保障人權

黨產會追繳中廣77億吞敗有伏筆　曾為國民黨附隨組織交易時點可查

▲▼中廣,中國廣播公司,電台,三中案,黨產,轉型正義。（圖／記者李毓康攝）

▲中國廣播公司外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

不當黨產處理委員會2019年認定中國廣播公司是國民黨附隨組織，處分繳回13筆土地、追徵29筆已出售土地價額77億餘元，中廣提告對抗，台北高等行政法院今（26日）判決撤銷黨產會的處分，但留下伏筆，認為國民黨及其黨營事業當初與榮麗公司關於中廣股權的交易，是否構成「非以相當對價轉讓」，應由黨產會依《黨產條例》重新認定，可上訴。

黨產會2019年9月24日的處分書指出，中廣是國民黨附隨組織，中廣名下包括日治時期台灣放送協會在各地的房地、以及由國家預算所購資產，都屬不當黨產，命中廣將當時仍持有的13筆土地繳回國有，另29筆已出售土地、包括北市豪宅「帝寶」現址，因已無法取回，應從中廣財產追徵77億3138萬餘元。

中廣不服，提起本件行政訴訟對抗黨產會。北高行審理認為，單論黨產會作成本件處分的程序公開透明，並無違法，中廣早期由國民黨持股，後改由黨營事業華夏公司指派法人繼續持股，期間不論人事、業務與財務，都受國民黨實質控制，並依國民黨指令從事政策宣傳，確曾為國民黨附隨組織。

但法官指出，2003年12月24日公布的《廣播電視法》黨政軍退出媒體規定、明訂施行後2年內須改正，國民黨因而於2005年12月24日由中央投資等公司和榮麗公司簽約，由榮麗收購華夏公司全部股權，因而取得華夏持有的中廣、中視與中影3家公司股權，其中持有中廣股權為96.95%。

法官認為，中廣被賣給榮麗後，董監事都不再是原來的國民黨代表，此時榮麗依《公司法》，與中廣之間屬於控制公司與從屬公司關係，中廣與國民黨或國民黨黨營事業無論實質或形式均已切割，不再是附隨組織。

之後榮麗公司因只想保留中視，2006年12月22日把中廣持股全部賣給好聽股份有限公司等4家公司，但出售前，曾信託給中投公司代尋買家，以加速清償購買華夏公司的交易款項給中投。

法官指出，黨產會本件處分，將榮麗短暫信託中廣給中投的過渡階段，視為中廣重新回歸國民黨實質掌控，並以榮麗將中廣賣給好聽等4家公司的時間點，認定中廣仍為國民黨附隨組織，顯然基於錯誤事實，而要求繳回國有、追徵價額等處分，也跟著於法不合。

法官據此判決撤銷黨產會本件處分，但判決中留下伏筆，指出國民黨及其黨營事業與榮麗公司，2005年12月關於中廣股權的交易，是否符合《黨產條例》所定「非以相當對價轉讓」，涉及黨產會依法認定的權限，「基於權力分立原則，本願無從於本件訴訟程序予以調查而行使該項權限」，意指黨產會仍有重新調查的空間，全案可上訴。

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