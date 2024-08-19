揭柯文哲設立木可原因　柯昱安喊不意外：他常掛嘴邊想有黨營事業

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷「政治獻金爭議」，更有一筆4000萬款項流入木可公關公司，爭議爆發後，木可宣布暫停運作。對此，前民眾黨文宣部主任「小牛」柯昱安今（19）日表示，他不意外木可出現，柯文哲以前常掛嘴邊，「想成立黨營事業」，國民黨有黨產、民進黨有國營事業，那民眾黨也必須有事業，但當時幕僚提醒，政黨不能經營事業，柯還會不高興，認為幕僚防備心太重，「有種叫你做什麼就做的心態」，才導致後來很多爭議，沒有辦法踩煞車。

柯昱安於網路節目《嗆新聞》表示，前幕僚這三個字洗不掉，所以不會去逃避這個稱呼，自己在職時負責，而離開了則對良心負責，柯文哲常說「碰到不對、看到怪怪的就舉手」，假設今天民眾黨有不對的地方，大家就會指點出來，不用流於太多情緒化表現。

柯昱安透露，木可公司成立在2022年，也就是柯文哲台北市長卸任前兩個月，而這家公司會出現，他其實不太意外，因為柯文哲以前常掛在嘴邊，「想成立黨營事業、民眾黨一定要有自己的事業」，但當時包括他的幕僚都提醒，政黨不能經營相關事業，而且黨產是不符法規的。

柯昱安指出，但柯文哲想法很單純，國民黨有以前的黨產、民進黨有國營事業，那民眾黨也必須想辦法有事業，而幕僚有時提醒，柯還會不太高興，認為他們防備心太重，「有種叫你做什麼就做的心態」，才導致後來很多爭議，沒有辦法踩煞車。

柯昱安說，柯文哲還認為，民進黨有「幫推」跟「投石」兩家主力公關公司，而民眾黨選舉，資金卻被其他公關賺走，為什麼不自己做、自己弄，所以才想設立木可公司，把這些業務外包處理。

柯昱安再說，但「幫推」跟「投石」只是民進黨友好廠商，業務是銀貨兩訖，但木可公司卻是自己設立的公司，就連競辦跟木可的財務，都是同組人馬「李文宗兄妹」，而且還把政治獻金搬過去支援，這就叫黨營事業，也符合柯文哲過去的想法，根本就是附隨組織。

柯昱安透露，柯文哲也在2022年，感受到民眾黨財務壓力，養了很多地方黨部，造成當時開支緊繃，柯認為需要開源，但在幕僚不斷提醒下，才沒有真正設立一家黨營公司，而是透過其他符合政黨法規的方式執行，但現在卻直接設立木可公司，遊走在法規灰色地帶，如果一有金流爭議，沒辦法釐清真相，那就會違反政治獻金法。

柯昱安認為，今天走到這個地步，柯文哲必須思考，當時很多幕僚都提醒不該這樣做，但有沒有聽進去，還是執著於李文宗兄妹的說法，喜歡聽這種有利他又正向的話語，而非聽看看不一樣的聲音。

最後，柯昱安強調，木可公司讓外界覺得瓜田李下，正大光明開在台玻大樓，與競選辦公室混雜在一起，難道從頭到尾跟柯文哲沒有任何關係嗎？自己不太相信。

▼前民眾黨文宣部主任「小牛」柯昱安。（圖／記者徐斌慎攝）