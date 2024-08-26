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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭黨產會「追繳77億」中廣勝訴了　前董座趙少康深夜吐心聲

▲▼國民黨戰鬥藍成員在趙少康的號召下全員集結力挺徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

▲中廣附隨組織案勝訴，前中廣董事長趙少康「感謝台北高等行政法院還原真相，也洗刷中廣是附隨組織這個汅名」。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

黨產會（不當黨產處理委員會）2019年認定，中國廣播公司是國民黨附隨組織，處分繳回13筆土地、追徵29筆已出售土地價額77億餘元，中廣不服提告，台北高等行政法院26日判處中廣勝訴。對此，前中廣董事長趙少康表示，感謝台北高等行政法院還原真相，也洗刷中廣是附隨組織這個汅名。

針對中廣附隨組織案勝訴一事，前中廣董事長趙少康26日晚間表示，黨產會錯誤認定中廣是國民黨附隨組織，還要追徵中廣77.3億元，台北高等行政法院26日終於判決黨產會敗訴。「我感謝法官還原當初的交易事實，我們當年本來就是從中時集團，而不是國民黨購買了中廣的經營權」。

趙少康說，「當年國民黨為了遵守廣電法的『黨政軍條款』，急急忙忙的把中影、中視及中廣賣給中時集團，後來中時集團不願意經營中廣，又再將中廣轉賣給我，整個過程當時媒體報導很清楚，中時集團不但取得中廣股份，也取得了中廣經營權，不但改組了董事會，也指派了總經理及相關的人事」。

趙少康指出，他一直不能理解的是，他用了比中時集團更好的條件，從中時集團買了中廣，為什麼黨產會以及民進黨政府反而不斷地質疑他是「非以相當對價」取得中廣股份，「我要再次感謝法官還原事實的真相，也洗刷中廣是附隨組織這個汅名，呼籲黨產會停止上訴，懸崖勒馬，不要一錯再錯」。

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