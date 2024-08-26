美麗島民調／藍營最強共主盧秀燕看好度45.3%　僅落後賴清德5.2百分點

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金錯帳風暴，形象大幅受挫，《美麗島電子報》今（26日）公布最新8月國政民調，針對「政治人物推動國家發展能力」、「柯文哲信任度」進行調查，結果顯示，民眾前3看好的政治人物，分別為賴清德50.5%、盧秀燕45.3%、蕭美琴42.7%，而柯文哲18.3%則為榜單墊底，進一步分析，中立民眾最看好盧秀燕、其次賴清德。另外柯文哲信任度則顯示，23.4%表示信任，69.1%不信任。

▼美麗島電子報8月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

政治人物推動國家發展能力分析

根據《美麗島電子報》調查，詢問民眾「以下這幾位政治人物，您比較看好誰的施政經驗和帶領團隊推動國家發展的能力」，進行調查時訪員依電腦隨機排序逐項詢答7人姓名，在不限項複選下的回答依高低排序為，賴清德50.5%、盧秀燕45.3%、蕭美琴42.7%、陳其邁 39.2%、蔣萬安 35.0%、韓國瑜23.0%、柯文哲18.3%，未明確回答有9.0%。

進一步交叉分析，得見絕大多數民眾傾向看好賴清德的施政經驗和帶領團隊推動國家發展的能力，其次則是看好盧秀燕及蕭美琴，而台北市民眾最看好的是蔣萬安49.0%、其次盧秀燕47.0%，而基宜花東離島、專科學歷、中立民眾等群最看好盧秀燕、其次賴清德。

至於泛綠民眾目前最看好的無疑是賴清德81.1%、其次蕭美琴72.2%，泛藍民眾最看好的是盧秀燕78.8%、其次蔣萬安72.3%，民眾黨支持者最看好的是柯文哲75.7%、其次盧秀燕56.7%。

柯文哲信任度分析

柯文哲方面，針對「整體來講，您對民眾黨主席柯文哲是信任、或不信任」，調查結果有23.4%民眾表示信任柯文哲，其中3.3%很信任、20.1%還算信任，比 2023 年 5 月民眾黨提名柯文哲參選總統時大跌22.4個百分點，有69.1%不信任柯文哲，其中39.4%很不信任、29.7%有點不信任，則是比2023 年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時暴增 23.1 個百分點，未明確回答有 7.5%。

進一步交叉分析，民眾黨支持者對柯文哲的信任高於不信任77.3%比18.5%，其餘各群民眾壓倒性的不信任柯文哲，尤其是男性、雲嘉南與高屏和基宜花東離島、50歲以上、專科以下學歷、或泛藍與泛綠民眾等群都超過7成表示不信任柯文哲，而且愈年長或學歷愈低的民眾對柯文哲愈不信任，中立民眾則有23.9%信任柯文哲、54.8%不信任。

另外，值得注意是本次20至29歲民眾不信任柯文哲的高於信任53.2%比40.6%，30至39歲民眾態度差距更明顯57.7%不信任、32.3%信任，至於對民眾黨有好感的民眾73.8%信任柯文哲、21.4%不信任，對民眾黨反感的民眾有90.7%不信任柯文哲。

▼柯文哲信任度民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）



此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年8月21至23日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權，對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是以內政部公布2024年7月民眾性別、戶籍縣市、年齡分層與2023年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，樣本與母群體結構已達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。