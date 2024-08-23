快訊／雲林深夜驚傳殺人案！男持刀砍殺　3人輕重傷

▲一名姪女負傷奔逃到大馬路距離約50公尺外才躲過兇嫌持續追砍。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉今（23）日晚間驚傳殺人案，一名年約60多歲張姓男子持刀前往弟弟家，追殺刺傷弟媳與2名姪女，造成3人輕重傷送醫。據悉，張男曾數次前往弟弟家討要家產，昨夜疑似因遭拒後一言不合起爭執，拿出預藏刀械殺人，警方獲報到場將持刀的張男以現行犯逮捕，並將三名傷者送醫，詳細行兇原因警方釐清。

莿桐鄉興桐村今夜約20時30分發生持刀傷人案，寧靜村落突然警車、救護車聲大響，嚇壞樸實村民，紛紛出門關切查看。據了解，年約60多歲張姓男子居住北部，數年前與弟弟分家產以分得百萬，近年卻三番兩次再到弟弟家打擾，意指家中還有些田地要再分，而弟弟與弟媳育有2女兒與老母親與未嫁的妹妹同住，老母親由弟弟一家照顧。

街坊鄰居均表示，弟弟是上班族老實人，弟媳為幼教師，兩名女兒都很乖巧，與80多歲老母親、40多歲妹妹同住，家庭和睦，一直以來都相當平靜，但數月前就曾聽聞大哥回來索要其他家產，還曾動手將窗戶都打碎，今日竟然直接拿刀捅傷弟媳與姪女，相當可惡。

據了解，張嫌持一把長刀行兇時追著其中一名姪女，張女奔逃到大馬路約50公尺外才躲掉追殺，警方到場時喝令張男束手就伏，多名警力壓制、奪下其手上的刀械，並將其依現行犯上銬逮捕。52歲的弟媳受到左腹撕裂傷；25歲張姪女左肩、背部刀傷；20歲張姓小姪女則頸部、背部、左手受刀，傷勢較嚴重轉進加護病房觀察。詳細案發原因尚待警方進一步釐清。

▲雲林莿桐鄉今日晚間驚傳殺人案，一名張姓男子持刀前往弟弟家，追殺刺傷弟媳與2名姪女，造成3人輕重傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）