　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／雲林深夜驚傳殺人案！男持刀砍殺傷弟媳與2姪女

▲雲林莿桐鄉今日晚間驚傳殺人案，一名張姓男子持刀前往弟弟家，追殺刺傷弟媳與2名姪女，造成3人輕重傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲一名姪女負傷奔逃到大馬路距離約50公尺外才躲過兇嫌持續追砍。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉今（23）日晚間驚傳殺人案，一名年約60多歲張姓男子持刀前往弟弟家，追殺刺傷弟媳與2名姪女，造成3人輕重傷送醫。據悉，張男曾數次前往弟弟家討要家產，昨夜疑似因遭拒後一言不合起爭執，拿出預藏刀械殺人，警方獲報到場將持刀的張男以現行犯逮捕，並將三名傷者送醫，詳細行兇原因警方釐清。

莿桐鄉興桐村今夜約20時30分發生持刀傷人案，寧靜村落突然警車、救護車聲大響，嚇壞樸實村民，紛紛出門關切查看。據了解，年約60多歲張姓男子居住北部，數年前與弟弟分家產以分得百萬，近年卻三番兩次再到弟弟家打擾，意指家中還有些田地要再分，而弟弟與弟媳育有2女兒與老母親與未嫁的妹妹同住，老母親由弟弟一家照顧。

街坊鄰居均表示，弟弟是上班族老實人，弟媳為幼教師，兩名女兒都很乖巧，與80多歲老母親、40多歲妹妹同住，家庭和睦，一直以來都相當平靜，但數月前就曾聽聞大哥回來索要其他家產，還曾動手將窗戶都打碎，今日竟然直接拿刀捅傷弟媳與姪女，相當可惡。

據了解，張嫌持一把長刀行兇時追著其中一名姪女，張女奔逃到大馬路約50公尺外才躲掉追殺，警方到場時喝令張男束手就伏，多名警力壓制、奪下其手上的刀械，並將其依現行犯上銬逮捕。52歲的弟媳受到左腹撕裂傷；25歲張姪女左肩、背部刀傷；20歲張姓小姪女則頸部、背部、左手受刀，傷勢較嚴重轉進加護病房觀察。詳細案發原因尚待警方進一步釐清。

▲雲林莿桐鄉今日晚間驚傳殺人案，一名張姓男子持刀前往弟弟家，追殺刺傷弟媳與2名姪女，造成3人輕重傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林莿桐鄉今日晚間驚傳殺人案，一名張姓男子持刀前往弟弟家，追殺刺傷弟媳與2名姪女，造成3人輕重傷送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林新增6處科技執法！10／1正式取締　地點一次看

►快訊／國1南下雲林系統5車連環撞！1人受困搶救中

►勒索雲林綠能廠商400萬！還發動村民陳情抗議　前麥寮鄉長遭起訴

►捲光電弊案！住家「招財進寶」保險櫃被查扣　二崙鄉長妻說話了

ET快訊
死亡車禍！夫妻騎車撞垃圾車　澎湖男喪命
大樂透頭獎1.71億一注獨得　台中今晚誕生億萬富翁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淡水交通塞爆4小時！故障吊車擋路　新北市研議「尖峰禁大車」

蛋黃酥之亂！不二坊驚現「椅子部隊」　彰化警方疲於奔命

快訊／台南餐廳深夜火警！排油煙管火竄出　30人緊急疏散

快訊／雲林深夜驚傳殺人案！男持刀砍殺　3人輕重傷

淡水晚間大塞車4小時　原因曝光！警依法開罰

澎湖夫妻騎車「突撞垃圾車」　66歲丈夫身亡、後座妻受傷送醫

女友掏出3顆「壯陽藥」！他全吞完陷入昏睡　醒來才知遭洗劫

快訊／台中9月嬰疑遭狠父「活活打死」　檢聲請羈押禁見

台中5車連環撞　小貨車「遭夾擊壓扁」駕駛失去呼吸心跳、乘客骨折

打翻醋罈子！北市男不滿前女友與男同學「大頭貼一樣」　撂5人狠揍

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

4451萬養內鬼林明佐！洗錢基地曝光　車庫停賓利...3200萬名錶吸睛

午後雷雨下周擴全台　珊珊颱風明轉中颱

中信金搶親新光金聘金曝光　每股14.55元！目標一次買51％

英雄領隊肉身護團員！　遭虎頭蜂圍攻送醫不治

周迅50歲狀態高掛熱搜第一　挨酸「買得很明顯」評價兩極

為了保護團員！登山團領隊慘遭虎頭蜂圍攻　送醫搶救不治

淡水交通塞爆4小時！故障吊車擋路　新北市研議「尖峰禁大車」

蛋黃酥之亂！不二坊驚現「椅子部隊」　彰化警方疲於奔命

快訊／台南餐廳深夜火警！排油煙管火竄出　30人緊急疏散

快訊／雲林深夜驚傳殺人案！男持刀砍殺　3人輕重傷

淡水晚間大塞車4小時　原因曝光！警依法開罰

澎湖夫妻騎車「突撞垃圾車」　66歲丈夫身亡、後座妻受傷送醫

女友掏出3顆「壯陽藥」！他全吞完陷入昏睡　醒來才知遭洗劫

快訊／台中9月嬰疑遭狠父「活活打死」　檢聲請羈押禁見

台中5車連環撞　小貨車「遭夾擊壓扁」駕駛失去呼吸心跳、乘客骨折

打翻醋罈子！北市男不滿前女友與男同學「大頭貼一樣」　撂5人狠揍

一坪3.3萬！廣東驚見最低房價　登上微博熱搜

2024富岡鐵道藝術生活節起跑　DT668蒸汽機車＋藍皮解憂號齊聚桃園

國際扶輪3502區慶祖父母節　祖孫妝水水走秀詮釋祖孫情

「2024桃園電影節」臺灣獎頒獎　總獎金共發出125萬

桃園鳳凰扶輪社扶弱助學　捐助24萬就學獎勵金

陸女高中生校內身亡！倒臥宿舍床上「送醫不治」　家屬校門擺花圈

微濕上妝更貼膚！6個你應該知道的「美妝蛋上妝技巧」

泰國華欣「8秘境玩法」公開！瀑布旁露營、葡萄園騎單車超愜意

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

相關新聞

立委張嘉郡邀水利署會勘斗南河床淤積

立委張嘉郡邀水利署會勘斗南河床淤積

雲林縣斗南鎮崙子溪上游阿丹里德高部落和將軍里德美部落段河道（行長橋段），因凱米颱風挾豪雨侵襲，加上災後數次大雨沖刷導致河道潰堤、河床淤積，立委張嘉郡今（23）日邀集第五河川分署分署長吳明華、斗南鎮長沈暉勛會勘，並現場擬定短、中、長期整治計畫，她要求儘速協助完成整建修復計畫。

勒索綠能廠商還發動村民抗爭　前麥寮鄉長遭起訴

勒索綠能廠商還發動村民抗爭　前麥寮鄉長遭起訴

爭取2856萬元改善！張嘉郡會勘西螺新頂埤頭大排

爭取2856萬元改善！張嘉郡會勘西螺新頂埤頭大排

第三屆西螺七崁路跑10月登場　蔡雅安挑戰二連霸

第三屆西螺七崁路跑10月登場　蔡雅安挑戰二連霸

捲光電弊案保險櫃被查扣！二崙鄉長妻喊冤

捲光電弊案保險櫃被查扣！二崙鄉長妻喊冤

關鍵字：

雲林莿桐鄉殺人家庭暴力兇殺

讀者迴響

最夯影音

更多

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

4451萬養內鬼林明佐！洗錢基地曝光　車庫停賓利...3200萬名錶吸睛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面