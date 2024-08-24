爭家產！衝弟弟家刀砍傷弟媳、2姪女　雲林冷血男遭聲押

▲▼ 張姓男子從基隆跑到雲林討家產，持刀攻擊弟媳與2名姪女。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉一名年約60多歲張姓男子為了討家產，持水果刀衝到弟弟家，追殺弟媳及2名姪女，造成3人輕重傷送醫，其中2姪女傷勢嚴重，刀穿刺氣血胸、頸部及氣管也遭刺傷，緊急動手術目前仍在醫院救治中。張男稍早被移送時，記者問他「財產分不夠」、「1分地不夠嗎」，全程低頭不語，經檢方訊問後，依涉殺人未遂、傷害等罪嫌，向法院聲請羈押。

更新：於今(24日)晚間7點41分羈押禁見。

據了解，張男為了分家產，長年和弟弟不和，昨天(23日)晚間，竟從平時居住的基隆，衝到雲莿桐弟弟家，對弟媳及2名姪女持刀刺傷，52歲石姓弟媳左腰刀傷、26歲大姪女左側穿刺傷併左側氣血胸、19歲小姪女受有頸部及氣管穿刺傷、背部刺傷等傷害，送醫治療後，石女已出院返家休養、2姪女則緊急動手術，住院治療中。

張男經彭彥儒檢察官訊問後，認為張男涉有刑法第271條第2項、第1項殺人未遂、第277條第1項傷害等罪，且犯罪嫌疑重大，所犯為5年以上重罪，有逃亡及反覆實施之虞，向雲林地方法院聲請羈押。

據悉，60多歲張姓男子住在基隆，80多歲老母親則與弟弟一家人以及未婚的妹妹同住，而其數年前與弟弟分家產，張男已分得百萬，但近來卻不知為何，三番兩次跑到弟弟家打擾，稱還有田地要分，數月前就曾動手將弟弟家門窗玻璃打破。

▲▼ 張姓男子從基隆跑到雲林討家產，持刀攻擊弟媳與2名姪女。（圖／記者蔡佩旻攝）

案發於昨夜8點半左右，張男衝到弟弟家，被侄女辱罵後，衝進廚房拿出菜刀，砍殺弟媳以及2名姪女。案發當下，其中一名姪女在外驚慌逃命，張男還在後方追砍，附近鄰里見狀全部嚇壞，後來警方到場後，才將張男壓制上銬。

當地里長表示，張男母親是當地鄰長，都會替鄰里服務，一家和睦、平靜，對於事件發生也感到非常訝異。里長指出，張男弟弟也說，錢都已經給了張男，不知道為什麼還會回來持刀砍人。