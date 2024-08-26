反對裝刷卡機「50輛遊覽車包圍交通部」　駕駛怒：被政府當提款機

▲交通部強制裝設刷卡機，若未裝設可開罰，遊覽車駕駛員職業工會號召司機至交通部前抗議。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部強制明年6月30日起，遊覽車加裝刷卡機，記錄司機工時，避免疲勞駕駛釀意外，新北市遊覽車駕駛員職業工會、台灣遊覽車發展協會今（26日）號召近50輛遊覽車包圍交通部，抗議被當成提款機，並提出全額補助裝設刷卡機等5點訴求，若政府沒正視不排除發起更大型的抗爭活動。

今一早近50輛遊覽車集結在交通部外圍慢速繞行，還有超過50名司機及家屬到場抗議，並大喊「官商勾結交通部失職失能」等口號，並高舉苛政擾民、圖利廠商的布條與手牌。

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有司機拿起大聲公向總統賴清德告狀，不滿說「交通部欺負糟蹋遊覽車，賴總統出來見我們」，甚至撂話要動員人車到總統府表達抗議，交通部未派任何人出面受理陳情。

▲遊覽車駕駛員職業工會號召近50輛遊覽車、上百人包圍交通部，反對裝設刷卡機。（圖／記者李毓康攝）

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔指出，目前已裝設GPS，可以記錄工時，交通部要求強制安裝刷卡機，每台裝機費5000到5500元，據了解每月還要收650到850元的管理費，根本把遊覽車當成提款機，非常不合理。

許景翔說，刷卡機甚至有一顆攝影鏡頭，講話影像都會被錄下來，嚴重侵犯司機的隱私，質疑違反憲法侵害人民自由財產權，司機們才會如此嚴重反對，而且交通部推行政策前，都沒找過業者討論溝通。

▲新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔強調，不反對裝設刷卡機，希望交通部補助 。（圖／記者李毓康攝）

他強調，不反對裝設刷卡機，若要裝設，應將遊覽車納入大眾運輸，由交通部全額補助，不是一直剝司機的皮，也希望GPS回歸司機自主管理，如果發生重大事故就回歸監理站管理。

2大工會聯合發出5點訴求，包括GPS由業者自主管理，遇重大肇事由公司提供完整資訊、拒絕強迫安裝以「安全」為名，行「詐財」之嫌、無實質用處的刷卡機。

▲遊覽車駕駛員職業工會號召近50輛遊覽車、上百人包圍交通部，反對裝設刷卡機。（圖／記者李毓康攝）

2大工會也訴求，遊覽車工時請依勞動基準法變形工時（彈性工時）管理、落實司機「確實」的教育訓練，強化職業道德及術科課程、取消不透明的公司評鑒制度。

交通部代理部長陳彥伯今受訪對此回應，遊覽車裝GPS是源自於前幾年遊覽車事故頻傳，經產官學研的討論，認為車輛裝置GPS系統之後有利行車安全。工時管理則可以了解駕駛的開車狀況，交通部認為這制度是有其必要的。

陳彥伯表示，國外也有很多很類似的系統，兼具三級評管，也就是駕駛人、公司與監理部門的管理方式，對於共同維護交通安全是至為重要。業者提出訴求因牽涉到實務執行面，會請公路局跟業者多溝通，也可以進一步討論。