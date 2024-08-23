交通事故上周奪26條人命　3縣市死亡最多

▲交通部說明每周交通事故統計。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部公布交通事故24小時死亡統計，上周8月10日到16日死亡26人，行人死亡1人，另縣市死亡最多前3名為新北市、台南市、屏東縣等各4人。今年上半年行人死亡不降反升，路權團體周末將在全國5地發起「零死亡願景散步節」，號召5千人上街，交通部表示，尊重民團活動，籲車輛或行人都要遵守交通規則。

交通部今(23日)公布每周交通事故死亡統計，交通部路政及道安司簡任技正劉俐良表示，上周8月10日到16日整體交通事故死亡人數整體為26人，行人則有1人死亡；另今年1月1日到8月16日止，交通事故死亡有1034人，比去年同期減少93人，降低8.3%，達到死亡降低5%目標值，不過行人死亡則有126人，比去年同期減少4人，降幅為3.1%，行人死亡未達降低7%目標值，仍有待各部會和縣市政府持續加強改善。

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此外，進一步分析各縣市道安表現狀況，上周整體死亡人數最多前3名為新北市、台南市、屏東縣，各有4人，行人死亡1人則落在新北市。另今年1月到8月16日止，整體交通事故死亡最多前4名為桃園市有109人、新北市94人、台南市93人、屏東縣93人；行人死亡8個月來最多前4名為桃園市有16人、台中市有13人、高雄市12人、台南市11人。

劉俐良表示，上周交通事故碰撞型態分析，車與車碰撞死亡最多前4名包括路口交叉撞8人、側撞4人、追撞2人、撞路邊停車2人；另行人死亡部分為穿越道路發生事故死亡。

另暑假即將結束，開學後預期學區車流量會變多，劉俐良也提醒，因即將開學，提醒民眾接送小孩不要占用人行道。

▲交通部路政及道安司簡任技正劉俐良。（圖／記者李姿慧攝）

由於今年上半年行人死亡不降反升，加上「還路於民」大遊行已滿一周年，路權團體8月24日及25日全國串聯，將在台北、桃園、高雄、基隆、台中等5地舉辦「零死亡願景散步節」，希望號召5千名民眾一同上街散步，盼更多人關注行人議題。

對此，交通部表示，尊重民間團體舉辦的活動，呼籲無論是車輛或是行人，都要遵守交通規則。交通部強調，針對行人安全議題，一直持續努力在工程、執法、教育等面向推動改善，包括路口環境的改善，除自己調查外，也有民眾通報，今年整體交通事故24小時內死亡已達死亡降低5%目標，但行人尚未達降低7%死亡目標，不管交通部或相關部會、地方政府等都要持續努力。