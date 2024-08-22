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代理部長首次部務會報　陳彥伯：郵政物流園區今年完工

▲▼郵政物流園區全區實景圖。（圖／交通部提供）

▲郵政物流園區全區實景圖。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部長李孟諺因婚外情閃辭，由交通部政務次長陳彥伯代理部長，陳彥伯今（22日）首次主持部務會報，聽取重大公共建設執行情形，郵政物流園區接近完工階段，陳彥伯指示，中華郵政公司如質如實推動，穩健完成內部搬遷，務必達到無縫接軌。

陳彥伯會中聽取「重大公共建設計畫執行情形」報告案，其中在郵政物流園區建置計畫方面，該計畫期程自2014年至2024年，投入258.47億元經費，目前工程順利進行中，逐步接近全部完工階段。

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▲▼陳彥伯政務次長主持交通部部務會報。（圖／交通部提供）

▲交通部政務次長陳彥伯主持部務會報。（圖／交通部提供）

交通部指出，郵政物流園區4棟建物陸續建置完成，其中物流中心已啟用，郵政資訊中心竣工驗收中，北台灣郵件作業中心與營運中心新建工程並預計今年度竣工。

交通部表示，園區相關工程已進入尾聲，未來將從建置期轉換銜接進入營運期，預期全國70%以上郵件將集中於北台灣郵件作業中心分揀封運。

▲▼郵政物流園區全區實景圖。（圖／交通部提供）

▲郵政物流園區建置計畫建物景觀示意圖。（圖／交通部提供）

陳彥伯期勉中華郵政公司持續推動園區內相關建設，並以「服務不中斷」原則落實各項整備工作，按部就班穩健完成內部搬遷作業，務必達到無縫接軌。

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