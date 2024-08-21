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快訊／李孟諺小三發聲明向正宮道歉　駁金屋藏嬌、始亂終棄

▲▼交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者杜冠霖／台北報導

交通部長李孟諺上任僅短短92天，遭爆料與另名陸籍女子發展長達10年婚外情，李孟諺火速致歉、並請辭獲准；有媒體報導稱，該女住在永和一處高級社區，還是前遠航董事長張綱維旗下建案。而該名張姓女子今（21日）發聲明，除向李孟諺之夫人以及家人道歉外，她也澄清，自己來台數十年努力工作存錢，於十年前自行貸款購入永和住處二手屋，絕非媒體所言李先生購金屋藏嬌，兩人也因感情漸漸淡去成為朋友，並無PTT所稱任高官即始亂終棄之事。

聲明書全文如下：

近日因我與李先生之事件造成社會紛擾，我誠摯向李先生之夫人以及家人道歉。因媒體多方揣測，甚至引用被盗用PIT的發文無限上綱而對個人人格全面踐踏，我是做錯事的人，受譴責是應該，但是事實不該被刻意扭曲，故在此聲明如下：

1.我於2009至2010年參加朋友聚餐，認識時任台北市衛工處處長的李先生，相處後發生感情，後李先生全家搬至台南任職水利局長，因此漸漸淡去成為朋友，並無PTT所稱任高官即始亂終棄之事。

2.我來台數十年，努力工作存錢，於十年前自行貸款購入永和住處二手屋，和本大樓建商無任何關係及接觸，更絕非媒體所言是李先生購金屋藏嬌，這種說法對一個在台灣社會努力工作的女性是一種極大的污辱。

3.我為福州人，來台結婚並落地生根，已是台灣人，希望大家認同。部分媒體又影射本人「陸配」的身份，把陸配污名化如間諜。我來台數十年，深知台灣自由民主之可貴，請各界不要因被非法盗用的社群媒體，再揣測影射傷害特定族群。

我不敢期待大眾的原諒，但請不要再傷害別人，這是一位做錯事已悔悟的人卑微的祈求。最後，我再次向李先生的家人致歉，我曾為人妻亦為人母，對您們的傷害真的很對不起。

聲明人

張欽芳20240821

▼張姓女子聲明。（圖／讀者提供）

▲▼李孟諺小三聲明。（圖／讀者提供）

▲▼李孟諺小三聲明。（圖／讀者提供）

▲▼李孟諺小三聲明。（圖／讀者提供）

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