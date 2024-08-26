空襲以色列行動結束！　真主黨領袖證實：正在評估影響

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）表示，針對以色列特拉維夫附近一個軍事情報基地的大規模襲擊目前已經結束，現在將評估打擊所造成的影響，「如果不夠，那麼我們將保留下一次做出回應的權力。」

綜合外媒報導，納斯拉勒25日表示，針對以色列軍事目標展開的火箭和無人機攻擊已經結束，目前正在評估是否需要進一步攻勢，「如果結果令人滿意、達成想要的目標，我們認為對舒庫爾之死所作的回應行動已經完成；如果不夠，那麼我們將保留下一次做出回應的權力。」

真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）7月底遇刺身亡，與伊朗結盟的真主黨歸咎於以色列所為，矢言復仇。

納斯拉勒表示，真主黨主要目標是深入以色列境內約110公里的軍事情報基地「格利洛特基地」（Glilot base）。

此外，納斯拉勒強調，真主黨的攻擊是「按照計畫」實施，否認以色列軍方所稱的「先發制人」阻止真主黨更大規模攻擊，且以色列的攻擊並未造成真主黨無人機和火箭發射器損壞。

納斯拉勒指出，真主黨現階段沒有計畫發動更大規模的襲擊，否認以色列關於真主黨打算發射數千枚火炮的說法。