明起先乾後濕「雨區擴大時間曝」　9月可能有颱風

▲周三起水氣增加，午後各地可能都有短暫雷陣雨，且局部有較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，明（26日）、後天水氣少，各地多雲到晴，周三起水氣變多，午後各地可能出現短暫雷陣雨，並且局部有較大雨勢，未來一周高溫普遍32至35度，而9月台灣附近都是低壓帶，有熱帶系統或颱風發展，將密切觀察。

氣象署預報員趙竑說，原預估低壓帶影響台灣，水氣滿多，但低壓減弱相當快，天氣明顯變化，明、後天環境轉乾，各地多雲到晴，零星水氣到東北部，會有短暫陣雨，西半部及東半部山區也可能有午後雷陣雨，但降雨非常零星。

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他表示，周二各地仍多雲到晴，午後雷陣雨限縮在山區。周三到周六因水氣變多，由於盛行西南風，清晨至上午海陸風輻合作用，中南部有零星短暫陣雨，各地有午後雷陣雨，且局部有較大雨勢。

▲未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，趙竑指出，受到水氣跟風向影響，未來一周各地高溫普遍32至35度，比較不出現像是之前36、37度以上的極端高溫，大環境趨勢已進入夏末到秋初的時節，溫度未來逐漸往下掉。

趙竑提到，目前珊珊颱風位於台灣東方1660公里的海面上，預估往日本方向移動，周二至周四對日本造成影響，周三登陸的機率較高。短期沒有熱帶系統發展的跡象，但9月起要多關注，台灣附近都是低壓帶，有熱帶系統或颱風發展的可能，持續觀察。