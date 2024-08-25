快訊／大雷雨狂炸新北宜蘭　國家警報響「示警範圍」曝

▲午後降雨持續擴大。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨持續，中央氣象署今（25日）下午4時29分針對新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，並針對新北市坪林區、宜蘭縣礁溪鄉發布災防告警，暴雨持續2小時。

氣象署指出，新北市、宜蘭縣大雷雨持續時間至下午5時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲新北市、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署針對宜蘭縣得子口溪(五峰旗防砂壩)、新北市逮魚堀溪發布災防告警，持續時間至晚間6時29分。

氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署指出，今天台灣附近為弱風環境，各地都為多雲到晴，午後西半部、花東地區及宜蘭山區有局部短暫雷陣雨，並有大雨發生的機率，請留意旺盛對流所伴隨的短延時強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣現象。

大雷雨即時訊息

影響時間：25日白天

＊警戒區域

新北市：石碇區、坪林區、烏來區

宜蘭縣：礁溪鄉、員山鄉、大同鄉

山區暴雨

影響時間：25日白天

＊警戒區域：新北市坪林區、宜蘭縣礁溪鄉