午後雷雨灌3地　明起濕答答「中南部整天有雨」

▲今日西半部、花東及宜蘭山區，可能比較明顯午後雷陣雨，且容易有局部大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣3階段變化，中央氣象署指出，未來一周以午後雷陣雨天氣為主，今（25日）西半部、花東及宜蘭山區可能比較明顯午後雷陣雨，且易有局部大雨，明、後天低壓帶來水氣，中部以北及宜蘭有降雨，周三起吹西南風，中南部整天不定時有零星陣雨。

氣象署預報員趙竑表示，目前台灣雲量偏少，在日本南方海面的珊珊颱風，未來路徑偏向以西北方向移動，明、後天逐漸接近日本，將對日本當地造成影響，前往日本朋友多加留意颱風動態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

未來天氣變化，趙竑指出，今天上半天晴朗穩定，中午過後午後雷陣雨，西半部、花東及宜蘭山區有較明顯的午後雷陣雨，而且易出現局部大雨。明、後天台灣東邊低壓帶來水氣，中部以北、宜蘭有零星飄雨，其他地區仍要留意午後雷陣雨。

他說，周三起環境轉為吹西南風，中南部整天不定時零星陣雨的機會，其他地區則是午後雷陣雨為主，且留意局部大雨。另外，近期馬祖地區夜晚到清晨容易有局部霧或低雲，影響能見度，提醒民眾留意交通往返。

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，趙竑指出，未來一周比較炎熱，各地普遍高溫32至35度，今天在大台北、南部、台東地區可能出現局部36度以上高溫，預防熱傷害。大台北、中南部近山區及花東因地理因素，是高溫好發區，未來有局部36、37度高溫。