　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前NCC委員揭內部腐敗　李彥秀諷：在任時也是踐踏民主法制幫兇

▲▼李彥秀 質詢 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀諷刺NCC前委員林麗雲、王維菁也是幫兇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）前任委員林麗雲、王維菁於7月卸任前，直言台灣媒體已成政治部門的宣傳工具，NCC內部瀰漫失敗主義等，但被問當初未讓中天新聞台換照過關時，兩人均「已讀不回」。國民黨立委李彥秀今（25日）諷刺，當教授成為委員，兩人卻選擇沉默，成為NCC箝制新聞自由，踐踏民主法制的幫兇，如今回復教授的身份，立刻華麗轉身，以過來人的身份揭露NCC內部的貪婪與腐敗，令人唏噓。

李彥秀表示，什麼是風骨？其實不難，富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈。什麼是政務官的風骨？對政策負責，對人民負責，對歷史負責，不會因為權位春藥的誘惑而失去對從政的理想與初心。

李彥秀說，林麗雲、王維菁在上個月卸任前，一同發表公開信，直言台灣「政媒集團化」成形，媒體已成政治部門的宣傳工具，受到極大關注；昨天，兩人參加座談會時更表示「NCC如今不僅嚴重腐化與腐敗，運作淪首長制，NCC內部更瀰漫失敗主義，委員不具決定權，讓他們無法伸展抱負與理想。」再次受到側目。

李彥秀提到，林麗雲來在台大，王維菁來自師大，都是台灣傳播教育的頂尖學府，作育台灣新聞與傳播未來的英才，兩人學經歷背景堪稱國內翹楚。相信林麗雲與王維菁當初願意借調擔任NCC委員，一定滿腹理想與抱負；但是當教授成為委員，兩人卻選擇沉默，成為NCC箝制新聞自由，踐踏民主法制的幫兇。

李彥秀指出，「沉默螺旋」是傳播學上極為經典的理論，在一個團體裡，少數意見往往會選擇沉默，使主流意見像螺旋般上升，最後，團體將只剩下一種聲音，此為民主社會災難，這也是吹哨者可貴之處。

李彥秀感嘆，相當遺憾，在民進黨完全執政以及NCC一言堂的環境下，林麗雲與王維菁少了當時在NCC內部擔任「吹哨者」的道德勇氣；回到學術界，才重新找回知識分子的理想與價值。

李彥秀回憶，現在更讓大家懷念嚴家淦、孫運璿、李國鼎、尹仲容這些政務官為了理想與專業，不惜頂撞前總統蔣經國的風骨。林麗雲與王維菁卸任後的大實話，讓台灣人民看清NCC道德大旗背後的愚蠢與腐敗，更彰顯立法院對NCC新任主委與委員人事案嚴格把關的重要性。一個專業、獨立、公正的NCC，才能捍衛臺灣的新聞自由與民主價值。

ET快訊
死亡率30%！美東爆致命「東部馬腦炎」病例　4小鎮緊急封鎖
為了吉伊卡哇扭蛋「狂點藏壽司布丁」全打包！店員崩潰：不能外帶
孫芸芸24歲超正女兒脫了！　激辣身材全被拍
普吉島土崩13人死亡！　情侶「深情相擁」共赴死
快訊／高雄知名麵店大火！波及5房　傷亡不明
歐漢聲長女提前出生「嚇到手抖」！　罕提求婚前妻往事
薔薔西班牙逛ZARA被偷27萬財物！　當街崩潰痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲偏聽？陳智菡舉1原因曝「不可能」　認同決策圈應擴大

揭沒變柯黑原因！　蔡壁如點名曾勸柯昱安：他們需要聲量我不需要

前NCC委員揭內部腐敗　李彥秀諷：在任時也是踐踏民主法制幫兇

遭內鬥才離開民眾黨核心？　蔡壁如：自己不會離開也沒人能逼走

喊話黨內戰狼出來選2026　蔡壁如揭內鬥真相：他們不期待我回去

不滿綠放話「藍白卡考試院人事」　李彥秀：年底考試皆準備就緒

羅文嘉與陳水扁談兩岸　稱現在是「協商前的協商」

力挺謝國樑！李四川籲10／13「出門投不同意罷免票」

長榮「人在屋簷下不得不低頭」　綠委：中國才是真正為惡者

柯文哲發函會計師公會助查帳　林楚茵轟：夜郎自大

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

Mandy遭傳「10個月花汪小菲3600萬」　張蘭秀名錶回擊：在這兒呢

「要報警嗎？」支援義民祭　新竹警騎車追撞自己人

聽到鬥嘴...女鵝奶音訓爸　「那是你老婆耶」媽：沒白養

九州博弈4451萬養內鬼林明佐　洗錢基地滿滿豪車、搜3200萬名錶

柯文哲偏聽？陳智菡舉1原因曝「不可能」　認同決策圈應擴大

揭沒變柯黑原因！　蔡壁如點名曾勸柯昱安：他們需要聲量我不需要

前NCC委員揭內部腐敗　李彥秀諷：在任時也是踐踏民主法制幫兇

遭內鬥才離開民眾黨核心？　蔡壁如：自己不會離開也沒人能逼走

喊話黨內戰狼出來選2026　蔡壁如揭內鬥真相：他們不期待我回去

不滿綠放話「藍白卡考試院人事」　李彥秀：年底考試皆準備就緒

羅文嘉與陳水扁談兩岸　稱現在是「協商前的協商」

力挺謝國樑！李四川籲10／13「出門投不同意罷免票」

長榮「人在屋簷下不得不低頭」　綠委：中國才是真正為惡者

柯文哲發函會計師公會助查帳　林楚茵轟：夜郎自大

「你胸部好大」運將載16歲少女上山看夜景　環抱揉胸索吻下場曝

脾氣很差但總有人愛三大星座！TOP 1隨時火山爆炸誰都攔不住

4菜+大隻烤雞腿「只要99元」！全家超狂便當網推爆：屌打便當店

史庫柏爾奪第15勝　老虎13比4送白襪單季第99敗

死亡率30%！美東爆致命「東部馬腦炎」病例　4小鎮緊急夜間封鎖

宜蘭必訪咖啡廳+1！平價享受越式咖啡、料理　新飲食風潮正興起

台中超隱蔽小食堂！台日料理結合創意台菜　甜鹹焦糖白蘿蔔超開胃

慈妹海邊脫褲被拍「小丁外露」！1.4萬人全看光 解放超辣比基尼

台灣動保新頁！　海陸保育動物皆不得表演

史奈爾3局6保送失準心　巨人4比3力克水手奪勝

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

與「戰哥」結婚60週年！　連方瑀致詞羞喊：盼來生還是牽手

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」今晚登場！席開30桌　晚宴菜色曝光

直言柯文哲「人才放錯位子」　黃暐瀚點名1人：連蔡壁如都被她兇

民眾黨找會計師公會助查帳　他爆公會審計執行長「還是端木正」

分析／綠高雄選戰危機「內外」夾擊　地方提3關鍵守住疆土

韓國瑜要「中華民國」重回國慶意象　藍營力挺籲各界尊重

長榮致歉認九二共識　曹興誠緩頰「人在屋簷下」

38共機、12艘共艦「四面環台」侵擾　最近離基隆僅42浬

連戰夫妻結婚60週年！　王金平：是婚宴又是90大壽「雙喜臨門」

長榮桂冠酒店沒掛五星旗被逼道歉　外交部斥：小粉紅出征讓中形象惡化

揭柯文哲只愛用「3種人」　游淑慧酸翻臉率高：離開都被講得難聽

執政100天／賴清德接外賓50團、兩岸維持基調　消除軍方形式主義

長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」被逼道歉　綠：中共為政治目的傷害無辜

支持李四川2026選新北　藍大咖表態了

更多熱門

相關新聞

綠狂放話「藍白卡考試院人事」　藍委打臉了

綠狂放話「藍白卡考試院人事」　藍委打臉了

第14屆考試院正副院長、考試委員任期將在本月31日屆滿，不過人事案還卡在立法院尚未審議。國民黨立委李彥秀今（25日）指出，民進黨不斷放話「考試委員人事案未如期通過，會導致國家考試無法如期舉行，將重創考生權益」。這根本就是用假訊息放話恐嚇台灣人民，情緒勒索立法委員，更是拿考生的權益作為政治鬥爭的工具。

柯文哲發函會計師公會助查帳　林楚茵轟：夜郎自大

柯文哲發函會計師公會助查帳　林楚茵轟：夜郎自大

貪官遭起訴拖4個月無下文　王鴻薇：經部淪幫兇

貪官遭起訴拖4個月無下文　王鴻薇：經部淪幫兇

調查官栽贓張麗善賄選　藍批司法敗類

調查官栽贓張麗善賄選　藍批司法敗類

撕掉賴清德「弱勢總統」標籤　鍾佳濱：脆弱的藍白合想套小鞋

撕掉賴清德「弱勢總統」標籤　鍾佳濱：脆弱的藍白合想套小鞋

關鍵字：

國民黨李彥秀NCC

讀者迴響

熱門新聞

珊珊將大迴轉！　最新路徑曝

專家警告：行李箱別亂貼　恐無法登機

墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者：蹭流量？

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

以黎真的開轟了　以色列航班大亂

只有那間房飄異味！朱芯儀檢查冷氣嚇瘋

中秋節發錢了！「14縣市」禮金領取條件一次看

寫真女星遭車輾過駕駛倒車再輾慘狀曝光

即／泰山工廠大火！火勢蔓延快燒到第4間

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

櫛瓜業者嘆「北部批貨成本高」！PTT見產地狂酸

DJ SODA去年夏遭襲胸性騷　日本SOD翻拍A片

辣妹看夜景遭2惡狼侵犯！醒來人在摩鐵

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

更多

最夯影音

更多

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面