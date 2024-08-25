不滿綠放話「藍白卡考試院人事」　李彥秀：年底考試皆準備就緒

▲李彥秀批民進黨散布假訊息，意圖恐嚇考生。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

第14屆考試院正副院長、考試委員任期將在本月31日屆滿，不過人事案還卡在立法院尚未審議。國民黨立委李彥秀今（25日）指出，民進黨不斷放話「考試委員人事案未如期通過，會導致國家考試無法如期舉行，將重創考生權益」。這根本就是用假訊息放話恐嚇台灣人民，情緒勒索立法委員，更是拿考生的權益作為政治鬥爭的工具。

考試院人事案於立法院卡關，各黨團各執一詞。民進黨團表示，立委應善盡憲法忠誠義務，在法定期程內完成人事同意權行使，否則將癱瘓其他憲政機關，甚至影響人民的應試權和工作權。國民黨團則指出，國家考試攸關重大，因此有關典試委員、命題委員和閱卷委員都早已選任，約半年前就啟動籌備，批評綠營不斷放話，表示「考試委員人事案未如期通過，導致國家考試無法如期舉行，重創考生權益」等相關言論屬實在演的太假。

李彥秀說，事實上，今年到年底的國家考試，所有試務準備工作都已完全準備就緒，最後一場12月地方和離島特考，考選部也早在近一個月前就將典試委員報院會通過，繼續進行後續的試務準備工作。

「也就是說，今年所有的國家考試都可以順利進行，完全不會影響考生的權益，也與新任考試委員人事案一點關係都沒有。」李彥秀痛批，民進黨不要為了政治鬥爭，再用假訊息，製造假新聞，影響考生報考與準備考試的情緒。

李彥秀質疑，「用人時，提好提滿，鬥爭時，鬥髒鬥臭！」請問民進黨真正在乎國家典章制度？真的在乎考生權益？民進黨最大的問題就是把立法院當「橡皮圖章」、「立法局」，對於不適任的人選就應該予以否決，過去民進黨在野時如此，現在在野黨也應該善盡審查職責。

李彥秀強調，要召開臨時會審查考試委員人事案，就請民進黨立院黨團依法連署後提出，立法院自然會依規定處理，不要在媒體放話，利用網軍側翼名嘴，恐嚇威脅在野黨，情緒勒索考生。

