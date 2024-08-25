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下周開學！「4大神物」秒交到朋友　萬人狂認證：一天就沒了

▲親子教育、高中,學生上課,高中數學,教育,互動問答,舉手發問,教室（圖／記者林世文攝）

▲下周開學，新生都期待認識新同學。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

國小到高中將在下周五（30日）開學，不少新生都期待認識新同學，一名網友笑稱，上學只要準備4大神物「保障交得到朋友」，像是衛生紙、充電器、髮圈與梳子等。文章曝光後，萬人秒點頭認證，「帶衛生紙的會成為我的朋友」、「衛生紙是我的秘密武器」、「被借走後就拿不回來了」。

一名網友在《Threads》貼出4張照片，首先是衛生紙、行動充電器、髮圈，以及一次性簡便梳子，原PO接著把這4大神物列為開學必備品，更笑虧「保障交得到朋友！」

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文章曝光後，引來萬人點頭認證，「再戴個手錶，上課時一定會有一些人問你幾點了」、「行充還能拯救校外教學的老師」、「免洗筷，這個也蠻重要的？」「衛生紙是我的秘密武器」、「帶衛生紙的會成為我的朋友」、「濕紙巾也要，謝謝」、「我都衛生紙交友法」、「鏡子和餐具也很必備」「還有立可帶」、「衛生紙要保護好，不然一天就沒了」。

有過來人笑稱，「新生訓練第一天，去福利社立刻買一包然後回教室跟全班說：隨便拿各位」、「我們班一堆人直接拿班導的衛生紙」、「都帶兩包」、「我新訓第二天成功被借髮圈」、「被借走後就拿不回來了」。

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