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國小新生開心上學！花蓮縣府贈入學禮物　防災頭套+專屬餐具組

▲▼防災頭套能迅速保護頭部，減少掉落物品或玻璃碎片造成的潛在傷害。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

防災頭套能迅速保護頭部，減少掉落物品或玻璃碎片造成的潛在傷害。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

面對台灣複合式災難及社會對食品安全的日益重視，花蓮縣政府為提供本縣學子在防災與飲食兩方面的保障，特別規劃於新學年開學前準備一份新生禮物，內含防災頭套和訂製餐具組，旨在同時強化學童的防災能力與日常生活品質，也為孩童們創造更安心、更健康的校園生活。

花蓮縣長徐榛蔚表示，保障學童的安全與健康一直是花蓮縣政府的重要任務，此次新生禮物的準備不僅反映縣府對學童生活品質的重視，更綜合考量禮物在災害應對和日常營養的實質功能。

▲▼防災頭套能迅速保護頭部，減少掉落物品或玻璃碎片造成的潛在傷害。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼餐具組內層為四格不鏽鋼餐盤，符合三菜一湯的菜單設計原則，能有效保留菜餚原味及飲食的均衡。

新生禮物中的防災頭套，功能重點在於解放學生的雙手，讓他們能夠更靈活地應對地震等緊急情況，在地震發生時，傳統的護頭方式通常是用書本或書包舉至頭頂，而防災頭套提供一個更為高效的選擇，能迅速保護頭部，減少因掉落物品或玻璃碎片造成的潛在傷害；這樣的設計讓學童在災害來臨時能夠騰出雙手進行自我防護或協助他人，提升校園的避難作為。

▲▼防災頭套能迅速保護頭部，減少掉落物品或玻璃碎片造成的潛在傷害。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另一項新生禮物為一套訂製餐具組，餐具組外層採用米褐色防燙塑膠材質，內層為四格不鏽鋼餐盤，符合本縣國小三菜一湯的菜單設計原則，能夠有效保留菜餚原味並確保飲食的均衡；這些餐具不僅方便收納，還能在學生取餐時提供安全保護，特別是附帶的不鏽鋼筷匙及含蓋不鏽鋼隔熱湯碗，除收納方便外，也能保護小一新生打菜時手部安全。餐袋則設計為正面及側拉兩用提把，並附加可書寫班級、姓名、座號的吊牌，方便學生辨識和攜帶。

教育處代理處長翁書敏指出，防災頭套和訂製餐具組的發放工作將在新學年度開學前完成，讓新生以收禮物的幸福開啟新的學習階段，也讓家長更加放心，未來更將持續關注學童的安全與健康，提供更優質的學習環境。

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