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虎頭蜂最愛攻擊穿深色衣服？昆蟲專家親身試驗　結果超驚人

絕大多數的虎頭蜂集中攻擊身穿深色防護衣的Sally。（圖／翻攝自YouTube「昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff」）

▲絕大多數的虎頭蜂集中攻擊身穿深色防護衣的Sally。（圖／翻攝自YouTube「昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff」）

圖文／CTWANT

近期台東發生一起登山客遭虎頭蜂群攻擊事件，一名洪姓領隊挺身保護團員遭蜂群圍攻，緊急送醫治療後仍宣告不治。這也引起外界對於如何防範虎頭蜂的關注，昆蟲學教師「昆蟲擾西」吳沁婕就曾做過試驗，身穿淺色、深色的防護衣對於虎頭蜂來說，吸引力大不相同。

YouTube頻道「昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff」曾於2021年上傳一支捕蜂達人摘除虎頭蜂窩的影片，從影片中可以看到，摘除過程中吳沁婕穿著亮橘色防護衣，攝影師Sally則穿著深色迷彩服，並搭配灰色防護帽。當捕蜂達人開始摘除蜂窩時，數千隻守衛蜂立刻飛出窩外展開攻擊。

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令人意外的是，絕大多數的虎頭蜂集中攻擊身穿深色防護衣的Sally，甚至連手中的黑色GoPro也成為攻擊目標。相比之下，穿著淺色防護衣的吳沁婕與捕蜂人則僅遭到零星攻擊。最終捕蜂達人也成功摘除這個含有約1萬隻虎頭蜂、重達30多公斤的蜂窩。

吳沁婕表示，這是她第一次見識到虎頭蜂對深色的強烈反應，並對她的亮橘色防護衣卻幾乎無動於衷。但她也強調，虎頭蜂對生態平衡非常重要，因此捕蜂達人通常只摘除對人類有潛在威脅的蜂窩，若蜂窩位於偏遠地區，則不會進行干預。

事實上，農業部農業知識入口網也記載，虎頭蜂對周遭有高警戒性，攻擊範圍可達數十公尺遠，國立陽明交通大學附設醫院急診科主治醫師劉世偉說明，虎頭蜂有很強的地域性，常在蜂巢附近巡邏但不會主動攻擊人，除非有辨識到危險信號，才會立即釋放訊號招集同伴展開攻擊。

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