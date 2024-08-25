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社會 社會焦點 保障人權

熱褲妹騎噪音檔車、少年無照雙載　中警加強取締違規車力道

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲穿著熱褲的20歲女子，騎乘改裝排氣管的檔車上路，也未加裝防燙蓋。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第五警分局執行靜城專案，近日查獲3件改裝排氣管及噪音車輛，分別是參加麗寶賽車活動的林姓男子，為了比賽改裝排氣管；未滿18歲的少年無照騎車載友兜風；穿著熱褲的20歲女子，騎乘改裝排氣管的檔車上路，也未加裝防燙蓋，以上案件警方都依法告發。今年起迄今，五分局轄區共通報約1萬3000件疑似噪音車輛，為台中市通法件數最多的轄區。

台中市第五警分局表示，22日凌晨12時許，文昌派出所員警於文心路巡邏，發現一輛已停產的YAMAHA R6大重機發出震耳欲聾的聲響，立刻上前攔查。駕駛林姓男子（30歲）表示，他18日前往參加麗寶賽車活動，為了比賽改裝排氣管，但離開賽道後未馬上更換。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲林男說，他18日前往參加麗寶賽車活動，為了比賽改裝排氣管，但離開賽道後未馬上更換。（圖／記者白珈陽翻攝）

不到半小時，警方又攔下另一輛噪音雙載機車，駕駛及乘客均僅17歲，為無照駕駛，警方除開出罰單、勒令少年不准再騎車，也對車輛加以蒐證，通報環保機關檢驗。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲17歲少年無照騎噪音車。（圖／記者白珈陽翻攝）

同日晚間，北屯派出也於旱溪西路，攔查一輛噪音檔車，駕駛為穿著熱褲的傅姓女子（20歲），因排氣管聲音過大引起警方注意。警方攔查傅女，發現排氣管除沒有環保局噪音檢測合格標籤，也未加裝防燙蓋，當場予以開罰並錄影蒐證。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲傅女檔車排氣管噪音大，引起警方注意。（圖／記者白珈陽翻攝）

第五警分局指出，非法改裝車體部件不僅違規，還可能影響行車安全。自今年初以來，第警五分局已針對無照駕駛舉發388件(其中未成年者134件)、違規改裝車體73件。

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