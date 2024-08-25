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德國隨機殺人案3死8傷！兇嫌「針對喉嚨攻擊」　警逮15歲少年

▲德國索林根市慶典驚傳隨機砍人案，造成3人死亡，8人受傷，目前警方已逮捕一名15歲少年。（圖／路透）

▲德國索林根市慶典發生隨機砍人案，造成3人死亡，8人受傷，目前警方已逮捕一名15歲少年。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／編譯

德國西部城市索林根（Solingen）23日驚傳隨機殺人案，當地市集廣場弗龍霍夫（Fronhof）當天正舉行建城650年的慶典，不料卻突然有名男子持刀具隨機揮砍路人，造成3人死亡、8人受傷，其中4人傷勢嚴重。根據最新消息，警方已經逮捕一名15歲的少年，並且正在調查他是否與此案有關。

綜合外媒報導，位於德國西部的城市索林根擁有16萬人口，為了慶祝建城650周年，慶祝活動在市中心的弗龍霍夫市集廣場進行，從當地時間23日起盛大展開，原本預計進行到25日，豈料當地時間23日晚間9時45分卻發生隨機殺人的慘劇，一名男子持刀朝周圍的陌生人揮砍，造成3人死亡、8人輕重傷。

▲德國索林根市慶典驚傳隨機砍人案，造成3人死亡，8人受傷，目前警方已逮捕一名15歲少年。（圖／路透）

德國警方24日在記者會中透露，嫌犯刻意針對人們的喉部和脖子進行攻擊，受害者包括兩名分別67歲和56歲的男子，以及一名56歲的女子。目前，警方正在調查在現場發現的多把刀具，試圖確認其中是否包含嫌犯所使用的武器。

警方指出，目前已經拘留了一名15歲的少年，但還在調查是否與這起案件有關，由於嫌犯未成年，警方並未公布其個人資料或照片。另外，警方也強調，雖案發前並無具體的恐怖威脅，但不排除這起案件和恐怖主義有關。

▲德國索林根市慶典驚傳隨機砍人案，造成3人死亡，8人受傷，目前警方已逮捕一名15歲少年。（圖／路透）

這起事件對當地社區造成了巨大的震撼。索林根市長庫爾茨巴赫（Tim-Oliver Kurzbach）表示，「我們深感震驚與悲痛。」周邊城市的一些文化活動也因此紛紛取消。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則對此案表示哀悼，並稱凶手必須受到法律的嚴厲制裁。

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