屏東潮州警執行擴大臨檢　強力掃蕩桌遊店

▲潮州警分局臨檢桌遊店，宣誓維護地方治安決心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局為壓制不法氣焰，宣示打擊犯罪、嚴懲不法的決心及強化各項治安維護工作，於昨23日晚上8時起動員分局警力，以具體行動執行擴大臨檢勤務，除在重要路段實施路檢外，更針對轄內6家桌遊店進行全面掃蕩，宣示維護治安決心。

潮州警方表示，近期高屏地區接連發生社會矚目重大兇殺案件，且起因均與博弈桌遊店利益衝突有關，案件雖已偵破，然已引起社會極大恐慌

因此，警方23日晚執行擴大臨檢勤務，共出動25名警力，由分局長林明波主持勤前教育，會中特別指出，許多桌遊店多是掛羊頭賣狗肉，實際上是以桌遊店做掩護，私下卻從事百家樂、妞妞等賭博行為，並僱用年輕妙齡女子擔任荷官，來招攬顧客上門賭玩，而賭博不僅對個人造成健康和財務上的傷害，還容易引發其他犯罪行為，對社會治安亦構成嚴重威脅。

潮州分局藉由擴大臨檢掃蕩力度，展現維護治安決心，遏止及降低各類犯罪發生，讓轄區民眾安居樂業，隨後由分局長親自帶班，對於列管桌遊店積極查察。

在路檢部分共查獲無照駕駛2件、機車超載1件、噪音違規1件、改裝車強制到驗1件、檢驗改裝噪音車輛18部及1名廢棄物清理法通緝犯。桌遊店部分未查獲不法。

分局長林明波表示，「治安沒有最好，只有持續做好」是警察不斷努力的目標。警方隨時有做好治安維護之萬全規劃準備，有信心、也有能力維護社會治安，給民眾一個安全、和諧的環境空間，打擊不法無假期，絕不容許暴力、恐嚇或其他非法脫序行為影響社會秩序。