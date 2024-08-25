　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

AI時代怎麼生存？專家：必須讓自己更像人，而不是更像AI

▲AI，人工智慧，IOT，物聯網。（圖／CFP）

▲AI時代生存術！專家提到，這時候更要像個「人」。（圖／CFP）

記者林育綾／台北報導

AI時代來臨，讓許多人焦慮自己被取代，不過中國科學作家萬維鋼提到，人一定「要比AI凶」，在邏輯運算、聽說讀寫等一般認知項目上，我們已經輸了，但「AI再厲害也沒有肉體，它不是碳基生物，它沒有人的感知能力」，因此要發揮優勢，「就必須讓自己更像人，而不是更像AI」。

萬維鋼親臨矽谷，與AI領域第一線專家面對面，交流瞬息萬變的資訊，從AI技術與應用的底層邏輯出發，完成一本在AI時代發揮優勢的生存手冊《拐點：站在AI顛覆世界的前夜》如今繁體中文版由先覺出版。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他提到，站在AI即將顛覆世界的轉折點上，ChatGPT發展的速度也比想像中快，很多人不知道該怎麼辦。根據《麻省理工學院史隆管理評論》數據指出，已經有11%的公司，從AI獲得增長。

他殘酷的說，在不遠的將來，如果還不了解AI的人， 很可能會面臨幾個劣勢：1、面對大量的資訊處理，搞不定，賺錢難。2、面對複雜計畫，效率低，被淘汰。3、面對分析潛在風險，判斷失誤，吃大虧。4、面對未來培養孩子，錯過時代，好遺憾。

萬維鋼說，人面對AI，應該是要「比AI凶」，「使用AI，你作主」，要讓AI成為自己的副駕駛，學習快又好；挖掘需求，讓努力有回報；並協助我們做決策，選對路、少受罪。

他分享《門檻》這本書曾提出，人相對AI有個絕對的優勢，也是AI至少在短期內趕不上的，那就是「人更理解人」。由於AI再厲害也得聽人指揮，最終做決策的必須是人，用中國話說這叫「底線思維」，一切生產、一切科研都是為了人。

他說，「人的需求必須是各項事業的出發點和落腳點，所以理解人永遠都是最重要的智慧。而AI不可能比人更理解人。AI再厲害也沒有肉體，它不是碳基生物，它沒有人的感知能力。AI時代，在邏輯運算、聽說讀寫等一般認知項目上，我們已經輸了。我們要發揮長板優勢，就必須讓自己更像人，而不是更像AI。」尤其要認識自己、認識團隊、客戶，要有情感智慧和存在智慧。

萬維鋼《拐點：站在AI顛覆世界的前夜》涵蓋AI繞不開的29個要素、48個生動案例、不得不看的26個答案，協助讀者駕馭AI、擁抱AI。

▲▼《拐點：站在AI顛覆世界的前夜》。（圖／先覺出版）

▲AI的時代，人要比AI凶。（圖／先覺出版）

ET快訊
他半年內「2度上廁所昏倒」！醫揭主因：中年人較常見

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫師夫妻買得起1億豪宅？　台大醫：還沒看到誰有辦法

墾丁回不去了！　淡水、八里蟬聯國旅最熱門景點

全台西北雨！　防劇烈天氣

AI時代怎麼生存？專家：必須讓自己更像人，而不是更像AI

快訊／22:39宜蘭縣南澳鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度4級

吃速食餐廳「外帶洗手乳」！女客離譜行為被轟爆：是有多窮？

墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者不忍回擊了：有人蹭流量

8月最後一周「最強運生肖」曝光　屬豬財運超旺、屬虎凡事小心

他點出「1特質」越來越多台人有！　網有感：一直都是這樣

午後雷雨再轟一周　下周雨區變大「全台中獎」

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

Mandy遭傳「10個月花汪小菲3600萬」　張蘭秀名錶回擊：在這兒呢

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

「要報警嗎？」支援義民祭　新竹警騎車追撞自己人

聽到鬥嘴...女鵝奶音訓爸　「那是你老婆耶」媽：沒白養

九州博弈4451萬養內鬼林明佐　洗錢基地滿滿豪車、搜3200萬名錶

醫師夫妻買得起1億豪宅？　台大醫：還沒看到誰有辦法

墾丁回不去了！　淡水、八里蟬聯國旅最熱門景點

全台西北雨！　防劇烈天氣

AI時代怎麼生存？專家：必須讓自己更像人，而不是更像AI

快訊／22:39宜蘭縣南澳鄉規模3.9「極淺層地震」　最大震度4級

吃速食餐廳「外帶洗手乳」！女客離譜行為被轟爆：是有多窮？

墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者不忍回擊了：有人蹭流量

8月最後一周「最強運生肖」曝光　屬豬財運超旺、屬虎凡事小心

他點出「1特質」越來越多台人有！　網有感：一直都是這樣

午後雷雨再轟一周　下周雨區變大「全台中獎」

醫師夫妻買得起1億豪宅？　台大醫：還沒看到誰有辦法

墾丁回不去了！　淡水、八里蟬聯國旅最熱門景點

全台西北雨！　防劇烈天氣

投保職業工會注意！這1家連續10個月欠繳保費　將暫拒給付

再生能源售電業突破75家　公會會員共同簽署自律規範

第三方支付激戰！LINE Pay、綠界出招　助小商家搶消費規模

新北泰山火警延燒8間工廠　北北桃267人出動搶救

AI時代怎麼生存？專家：必須讓自己更像人，而不是更像AI

快訊／賴承希飆12K奪勝！台灣睽違15年闖威廉波特少棒冠軍戰

新莊少年仔「挑街友打」還PO網！老翁頭部遭毆躲店家　在地人怒了

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者：蹭流量？

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

在國外如何辨識台灣人？　網友解答「3物品」立刻認出：不會錯

「台灣最強Buffet」紅到國外！一致給好評

「9加9除3」答案寫12被扣分！老師曝正解：一堆人答錯

不二坊排隊500公尺交通大打結　市長怒了

即／22:39宜蘭南澳規模3.9地震　最大震度4級

吃速食餐廳外帶洗手乳　女客被轟爆

整間店都韓國人「狂掃20盒伴手禮」！店員傻：別亂買

午後雷雨再轟一周　下周雨區變大「全台中獎」

面試完「新公司打電話給前公司」她錯愕

8月最後一周「最強運生肖」曝光　屬豬財運旺、屬虎凡事小心

台灣兩個世界！「1地方超涼」冷氣無法關

更多熱門

相關新聞

老闆用ChatGPT做報告！她嘆不用心

老闆用ChatGPT做報告！她嘆不用心

若能善用AI工具，就能增加工作效率。近日則有網友發文表示，她平時整理資料，都是花了很多時間上網查證、親手打出來的，然而她日前卻發現老闆在用ChatGPT做簡報，給她不用心、「偷吃步」的感覺，AI工具再強大，生成的內容真的禁得起推敲嗎？貼文曝光後，引發討論。

聯準會對降息態度、輝達財報　牽動台股情緒

聯準會對降息態度、輝達財報　牽動台股情緒

鴻海劉揚偉：若印度iPhone良率只有50%早就撤了

鴻海劉揚偉：若印度iPhone良率只有50%早就撤了

即／AMD創新研發據點　陳其邁證實落腳高雄

即／AMD創新研發據點　陳其邁證實落腳高雄

AI繪圖南消下營消防健「鵝」創意行銷

AI繪圖南消下營消防健「鵝」創意行銷

關鍵字：

AiChatGPT先覺出版

讀者迴響

熱門新聞

墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者：蹭流量？

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

即／泰山工廠大火！火勢蔓延快燒到第4間

辣妹看夜景遭2惡狼侵犯！醒來人在摩鐵

寫真女星遭車輾過駕駛倒車再輾慘狀曝光

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

墾管處不敢拍陽傘？Cheap：到底水多深

女生何時最想愛愛？醫羞吐「3個字」：要生小孩啊

狄志為電梯驚見「自殺人」

50歲男上廁所2度昏倒！心臟醫：中年人較常見

在國外如何辨識台灣人？　網友解答「3物品」立刻認出：不會錯

「南台灣最頂啦啦隊」球場突官宣

國道警侵犯少年還拍片！父母怒求償2百萬

更多

最夯影音

更多

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面