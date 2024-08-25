AI時代怎麼生存？專家：必須讓自己更像人，而不是更像AI

▲AI時代生存術！專家提到，這時候更要像個「人」。（圖／CFP）

記者林育綾／台北報導

AI時代來臨，讓許多人焦慮自己被取代，不過中國科學作家萬維鋼提到，人一定「要比AI凶」，在邏輯運算、聽說讀寫等一般認知項目上，我們已經輸了，但「AI再厲害也沒有肉體，它不是碳基生物，它沒有人的感知能力」，因此要發揮優勢，「就必須讓自己更像人，而不是更像AI」。

萬維鋼親臨矽谷，與AI領域第一線專家面對面，交流瞬息萬變的資訊，從AI技術與應用的底層邏輯出發，完成一本在AI時代發揮優勢的生存手冊《拐點：站在AI顛覆世界的前夜》如今繁體中文版由先覺出版。

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他提到，站在AI即將顛覆世界的轉折點上，ChatGPT發展的速度也比想像中快，很多人不知道該怎麼辦。根據《麻省理工學院史隆管理評論》數據指出，已經有11%的公司，從AI獲得增長。

他殘酷的說，在不遠的將來，如果還不了解AI的人， 很可能會面臨幾個劣勢：1、面對大量的資訊處理，搞不定，賺錢難。2、面對複雜計畫，效率低，被淘汰。3、面對分析潛在風險，判斷失誤，吃大虧。4、面對未來培養孩子，錯過時代，好遺憾。

萬維鋼說，人面對AI，應該是要「比AI凶」，「使用AI，你作主」，要讓AI成為自己的副駕駛，學習快又好；挖掘需求，讓努力有回報；並協助我們做決策，選對路、少受罪。

他分享《門檻》這本書曾提出，人相對AI有個絕對的優勢，也是AI至少在短期內趕不上的，那就是「人更理解人」。由於AI再厲害也得聽人指揮，最終做決策的必須是人，用中國話說這叫「底線思維」，一切生產、一切科研都是為了人。

他說，「人的需求必須是各項事業的出發點和落腳點，所以理解人永遠都是最重要的智慧。而AI不可能比人更理解人。AI再厲害也沒有肉體，它不是碳基生物，它沒有人的感知能力。AI時代，在邏輯運算、聽說讀寫等一般認知項目上，我們已經輸了。我們要發揮長板優勢，就必須讓自己更像人，而不是更像AI。」尤其要認識自己、認識團隊、客戶，要有情感智慧和存在智慧。

萬維鋼《拐點：站在AI顛覆世界的前夜》涵蓋AI繞不開的29個要素、48個生動案例、不得不看的26個答案，協助讀者駕馭AI、擁抱AI。

▲AI的時代，人要比AI凶。（圖／先覺出版）