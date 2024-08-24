老闆用ChatGPT做報告！她嘆不用心「內容準確嗎」　網風向一面倒

▲老闆用ChatGPT做簡報。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

若能善用AI工具，就能增加工作效率。近日則有網友發文表示，她平時整理資料，都是花了很多時間上網查證、親手打出來的，然而她日前卻發現老闆在用ChatGPT做簡報，給她不用心、「偷吃步」的感覺，AI工具再強大，生成的內容真的禁得起推敲嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「上班看到老闆用GPT做報告」為標題發文，提到她之前無意間發現，老闆使用ChatGPT搜尋工作相關資訊，並生成簡報內容。她透露自己看到當下實在震驚，因為她所完成的資料，都是花了很多時間反覆查證、一個字一個字打出來的。

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原PO認為，AI生成的一些內容是透過網路上的文章所拼湊，這樣真的能取代他們親自查資料、撰寫的過程嗎？雖然仔細查資料、反覆查證真的很耗時，但這些資料絕對是經過100%吸收才整理出來，也確定數據是準確的。

反觀老闆，使用ChatGPT雖節省時間，但原PO不禁質疑，這樣內容真的是準確的嗎？生成的內容能否禁得起推敲？她不反對使用AI工具，但還是充滿疑問，也覺得老闆不夠用心、偷吃步，大家會不會覺得用AI生成工作內容不用心？還是這其實很正常呢？

貼文曝光後，網友看法則是一面倒，「不會吧，現在善用 AI 工具已經是趨勢了啊，用AI加快工作進程有什麼好不用心的」、「AI是工具，使用工具輔助，是站在巨人的肩膀上做事」、「我們公司一直明說不用AI工具的人就是老闆要炒的人，我也經歷痛苦的接納期，現在用得很開心。現在不駕馭AI，未來就會被它駕馭」、「我一開始的想法也跟你一樣，完全不信任AI生成的東西，直到有一次，資料是上萬字的報告要統整，崩潰的我終於用了GPT，一試成主顧，整理得又快又好，指令下對真的事半功倍」。