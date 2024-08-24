連戰、連方瑀「鑽石婚宴」今晚登場！席開30桌　晚宴菜色曝光

▲連戰夫妻結婚60週年，舉辦鑽石婚宴 。（圖／連戰辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨前主席連戰夫婦今（24日）晚在台北市寒舍艾美酒店，舉辦結婚60周年的鑽石婚宴以及連戰90歲大壽晚宴，席開30桌，不少國民黨大咖都出席致賀。這次的晚宴連方瑀都親自處理，晚宴前連戰夫妻也在女兒連詠心陪同下，親自到場會勘，據了解，這次的餐點也別具用心。

▲前台北市長郝龍斌夫婦出席連戰連方瑀鑽石婚宴。（圖／記者林敬旻攝）



今晚的宴會包含前立法院長王金平、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、前國民黨主席洪秀柱等人都有出席。

國民黨主席朱立倫因人在美國，則送上花籃致意，朱立倫花籃寫下「生日快樂，福壽安康」，而原訂要出席的前總統馬英九則因感冒，臨時取消未出席。而新北市長侯友宜雖未受邀，仍送上花籃祝福連戰夫婦「鑽石週年誌慶」。至於郭台銘也有致送花籃，花籃寫下「九秩壽誕 天賜遐齡 鑽石婚慶 華堂滿福」。

▲▼ 郭台銘、侯友宜致贈花籃給連戰夫妻 。（圖／連戰辦公室提供）



至於這次的餐點，飯店開胃菜的部分有麻辣涼拌豬肚絲、避風塘腩排、蝦乾辣味炒芥蘭、沙薑黃皮雞、寶貝先知鴨、生抽蝦皇，接著則是30年老菜脯花膠燉竹絲雞盅、薑蔥老酒山奈焗活龍蝦、吉品乾鮑伴日本關東刺參、香煎日本A4和牛肋眼牛排、羊肚菌日本百合鮮蘆筍，最後則是20年老陳皮燉雪梨官燕。

▲連戰鑽石婚宴菜色曝光 。（圖／讀者提供）

