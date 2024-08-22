曾釀22死悲劇！紐西蘭白島火山噴發　多航班取消

記者張方瑀／綜合報導

紐西蘭白島（White Island）火山21日再度爆發，大量火山灰導致數個航班被迫停飛。據政府科學家警告，這場火山爆發可能將在未來數週到數月間持續發生。

白島火山位於紐西蘭北島（North Island）約50公里處，距離最大城市奧克蘭（Auckland）約200公里。此地原本是一個熱門的觀光景點，但自從2019年的一次噴發事件，導致22人不幸喪生後，當地的觀光活動已被禁止。

▲白島火山2019年的一次噴發事件，導致22人死亡。（圖／路透）



紐西蘭航空公司（Air New Zealand）公告，因為火山灰飄向一些國內機場的航線，已經有10個航班被迫取消，還有3個航班延誤。紐西蘭航空公司強調，會繼續監測情況，呼籲旅客在出發前再次確認班機情況。

紐西蘭地質與核子科學研究所（GNS Science）在其最新的監測公告中提到，衛星影像顯示，白島火山本月稍早開始出現了「小型噴發活動」，屬於「典型噴發週期」的一部分，「這個活動可能會持續一段時間，數週到數月。」

科學家也表示，目前火山灰約落在距離火山一公里的範圍內，紐西蘭主要島嶼上的部分居民可能會聞到火山氣體的味道，或是眼睛或喉嚨有輕微刺激感，不過影響應該不大，無須過度擔心。

因應火山活動的增加，紐西蘭本月稍早已將火山警戒級別升至3級，最高為5級。