郭台銘淪民主黨笑柄！柯林頓酸川普「威州設廠投資」：根本是詐騙

記者羅翊宬／綜合報導

美國民主黨全國代表大會在芝加哥展開，正式推出現任副總統賀錦麗接棒參選。在會期進入第3天時，由美國前總統柯林頓上台發表演說，不僅針對共和黨候選人川普火力全開，台上播放的影片甚至出現極為熟悉的身影，鴻海集團創辦人郭台銘淪為遭諷刺「跳票」的素材。

綜合《華盛頓郵報》等美媒報導，美國民主黨全國代表大會進行時，由各個演講者上台發表演說，而台上的大螢幕會播放競選影片的片段畫面，當前總統柯林頓上台時，演說的猛烈砲火焦點自然集中在攻擊共和黨的川普，只不過台上的競選影片卻出現令台灣人相當熟悉的身影。

從民主黨上傳YouTube的競選影片第2小時49分37秒鐘處，可以看到站在C位、身穿西裝的川普正拿起鏟子彎腰挖土，而站在他左側的人則是鴻海集團創辦人郭台銘，當鏡頭拉近時，還可以看到郭台銘正和川普交談握手。

據悉，郭台銘曾經於2017年7月在白宮與時任美國總統川普共同宣布設廠計畫，預計投資100億美元在威斯康辛州設立10.5代LCD面板廠，並承諾雇用當地勞工，創造至少1萬3000個工作機會，是美國有史以來外籍企業在美國最大的全新設廠投資，當時台銘還與川普於2018年同台主持動土典禮。

豈料，劇情卻在一年內急轉直下，郭台銘承諾川普的投資案最終跳票，至今都還未兌現。

▲川普、郭台銘曾在威州共和黨籍州長華克牽線下，共同出席2018年6月威州設廠動土計畫。（圖／達志影像／美聯社）

因此，郭台銘與川普當時主持威州設廠動土典禮的片段，登上了民主黨的競選影片，淪為民主黨嘲笑川普未兌現政見、實施政見詐欺的笑柄與素材。民主黨諷刺川普，在威州所主導的鴻海投資設廠案雷聲大、雨點小，「根本就是在詐欺！」

柯林頓在演說時透露，他在2天才年滿78歲，然而他卻仍想「小小誇耀一番」，因為他自認比川普還年輕。儘管柯林頓與川普同為1946年出生，但川普的出生月分為6月、柯林頓則為8月。

有分析指出，鴻海在威斯康辛州投資設廠的計畫最終之所以跳票，主要歸因於政治生態上的改變、經濟上的變數。鴻海2017年計劃在美國威州投資設廠時，由共和黨籍時任州長華克（Scott Walker）牽線，獲對方租稅減免達40億美元的承諾，然而2018年11月州長選舉由民主黨籍的艾佛斯（Tony Evers）當選，政治生態改變迫使鴻海必須調整策略。

另外，全球面板景氣急轉直下，加上在美國招募員工不易、建廠成本過高，也促使鴻海被迫調整策略。