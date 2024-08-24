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變態醫侵犯「昏迷女病患」自拍！　住處搜出1.3萬段裸露片

▲▼ 亨利福特馬柯姆醫院（Henry Ford Macomb Hospital）。（圖／翻攝自Google Maps）

▲埃賈茲過去這段時間服務的2間醫院正配合調查。圖為亨利福特馬柯姆醫院。（圖／翻攝自Google Maps）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西根州一名40歲男醫師涉嫌偷拍女性與孩童的裸體影片與照片，以隱藏式鏡頭在醫院病房、更衣室、浴室等地點偷拍，甚至拍下他自己對昏迷女患者進行性接觸的片段，就連游泳俱樂部的孩子們也不放過，受害者最小年僅2歲。警方指控，埃賈茲的違法偷拍行徑長達至少6年，住處搜出的多個裝置，光是其中一個裝置就有超過1.3萬段影片。

NBC NEWS等報導，印度醫師埃賈茲（Oumair Aejaz）2011年來到美國，在結束實習之後前往阿拉巴馬州，接著2018年回到密西根州，並在亨利福特馬柯姆醫院（Henry Ford Macomb Hospital）與Ascension Genesys醫院上班。

▲▼ 美國密西根州40歲男醫師埃賈茲（Oumair Aejaz）涉嫌在醫院內偷拍。（圖／達志影像／美聯社）

▲埃賈茲涉嫌在醫院內偷拍，地點包括病房、更衣室、浴室等。（圖／達志影像／美聯社）

然而在過去這6年，埃賈茲使用隱藏攝影機在醫院不同病房偷拍，犯案地點還包括更衣室、浴室、臥室，甚至拍下自己對多名睡著或失去知覺的女性患者進行性接觸的片段，記錄病患家屬在浴室與更衣室內的情況。不只如此，他連當地游泳俱樂部也不放過，會在孩童換衣服的地方裝設隱藏攝影機。

密西根奧克蘭郡警方在8月7日取得埃賈茲犯罪線索之後，隔日立刻搜索他的住處，取得6台電腦、4支手機以及15個外接硬碟，並逮捕埃賈茲。光是其中一個裝置就有1.3萬段影片，相關單位推估，要把所有裝置全數徹查至少需要耗時6個月。外傳向警方進行通報的人就是埃賈茲的妻子。埃賈茲服務過的2間醫院正配合調查。

警長布夏德（Michael Bouchard）表示，全案確切的受害者人數現階段還不清楚。如今埃賈茲面臨10項指控，包括性虐待孩童、使用電腦製作或重製孩童性虐待內容、拍攝18歲以上女性與未滿18歲孩童裸體等罪名，目前已被關押，保釋金為200萬美元（約新台幣6363萬元）。

▼警方現階段尚無法確認確切受害者人數。（示意圖／CFP，與本文無關）

▲▼ 醫院,病床,病房,住院。（圖／CFP）

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