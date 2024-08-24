小羅勃甘迺迪退選後「首度同台川普」　被點名擔任這工作

▲小羅勃甘迺迪宣布退選後，在亞利桑那州的造勢大會上，與川普同台。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）23日宣布退選、轉而支持川普後，2人當天就同台亮相。川普還說，他想要讓小羅勃甘迺迪成立專家小組，調查慢性疾病成長的問題。

小羅勃甘迺迪退選幾小時後，就前往亞利桑那州，參與川普造勢大會。而川普邀請小勞勃甘迺迪上台前就說，他要請對方成立專家小組，調查「數十年來慢性健康問題的增加，包括自體免疫疾病、自閉症、肥胖、不孕症等很多問題。」

▲小羅勃甘迺迪退出，對選情增添變數。（圖／達志影像／美聯社）



小羅勃甘迺迪表示，2人在外交政策、政府審查、「結束慢性病流行」方面抱持相同觀點，近期多次會面談論共同價值觀，「我們討論的，不是讓我們分道揚鑣的價值觀，因為我們並非在所有事情上都有共識，而是討論把我們聯繫在一起的價值觀與問題。他談論的其中一個問題是食品安全與結束慢性病流行。難道你們不想要一個讓美國再次健康的總統嗎？」

70歲的甘迺迪表示，川普想要「結束新保守派對於美國外交政策的控制」，縮減駐外美軍規模，此外2人都反對審查制度。政府審查是甘迺迪先前競選的核心議題，他多次批評拜登政府，與社群媒體企業合作，打擊網路假消息。

儘管甘迺迪在演說結束時，沒有明確說出自己支持川普，但造勢會場四周都懸掛「小羅勃甘迺迪支持川普」的標語。