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社會 社會焦點 保障人權

不倫已婚醫「前元祖少奶」安晨妤竟嗆正宮道歉　反被求償4百萬

▲▼安晨妤親揭豪門婚姻苦楚。（圖／安晨妤提供）

▲「前元祖少少奶」安晨妤。（資料照／安晨妤提供，下同）

記者郭玗潔／台北報導

「前元祖少少奶」安晨妤離婚3年後，被爆出與已婚醫師傅一新搞不倫，兩人認識4個月就陷入愛河，安晨妤還表示「i want Super fast~~(我想要超級快)」，希望兩人關係進展加快，要男方儘速離婚。對此，安也火速發出聲明，強調自己絕無介入他人婚姻，揚言會對爆料者提告，要求正宮公開道歉。不過日前判決出爐，台北地院判傅男和安晨妤侵害配偶權，要連帶賠償30萬元。

今年初安晨妤被爆出和已婚傅姓醫師發展不倫戀，遭正宮告上法院求償，消息一出，安晨妤立即發表聲明，表示「女生當自強，掃到颱風尾！請自己處理好家務事，勿波及第三人。所有指控制均非事實，本人不再做無意義的爭辯，一切是非曲直自由法院公斷。請勿再做媒體炒作，浪費寶貴社會資源。」

然而正宮並未退縮，反而提告主張，去年6月30日她帶2名子女到美國參加夏令營，7月18日丈夫傅一新突連續撥打好幾通電話，急迫的要她答應離婚，見她未答應，傅一新連番傳送LINE語音、訊息，就是要逼她離婚，她才知道傅一新和安晨妤有不正當男女情誼，且安晨妤設下60天期限，要求傅一新早點離婚。因她不願答應，在返台當日，傅一新便要求她和子女搬離住所，表示不會再提供子女的生活費和教育費。

正宮指出，傅一新和安晨妤玩交友軟體認識，在去年4月認識之初，安晨妤便知道傅一新有妻兒，仍趁她帶子女赴美時，頻繁和傅一新約會、看電影和通話，兩人間有許多煽情對話，明顯為情侶關係。安晨妤為了讓彼此溝通無礙，將傅加入安和前夫所生的子女所共組的家庭群組，要他們每天互相學習中、英文，還說兩人就算被正宮抓到證據，也只會判賠美金4萬元，直到去年10月傅一新前往美國處理美國離婚官司，兩人仍維持婚外情，發現這些事實讓她飽受打擊，要對兩人求償4百萬元。

▲▼全球電商女王安晨妤。（圖／安晨妤提供）

安晨妤和傅一新則在審理時表示，正宮和傅一新因個性、價值觀差異，感情逐漸有裂痕，雖進行婚姻諮商，但正宮並未有解決問題的誠意，早無意願和傅一新維持婚姻關係，因而傅一新和安晨妤認識時，正宮與傅一新正值協商具體離婚條件的後期階段，正宮並無受權利保護必要。

兩人認為，傅一新早在1年前就將22萬美元的現金、股票轉入正宮帳戶，足夠正宮及子女生活與就學，正宮聲稱被趕出家門也不是事實。而兩人是因安晨妤的子女曾就讀台北美國學校，且雙方為鄰居關係經常巧遇才結識，雖逐漸對彼此產生好感，但仍謹守分際，從未有任何逾越社會通念所不能容忍的行為。

不過法官檢視傅一新和安晨妤的對話，包含安晨妤約傅一新出遊幾日，以及傅一新傳送「hi dear,im thinking of you」、「did you know i think about you all day yesterday? I cant even get my work done well.(妳知道我昨天想了妳一整天嗎？我甚至無心工作)」等語，傅一新使用「dear」稱呼安晨妤，且毫不避諱地對安晨妤表達想念之情，而安晨妤也未反對，且表示會試著把自己的期望寫下來，好與傅一新討論等語，已存在可能發展成逾越一般正常社交行為往來的互動關係

法官認為，安晨妤聲稱原本不知道傅已婚，但她自陳曾飽受婚姻第三者之苦，且對此提告求償，顯然具有相當社會經驗，對於傅一新是否有配偶應該會加以確認。另外，對於傅一新表達想要兩人關係進展慢一點時，安晨妤表示「hahaha~~i want Super fast~~(我想要超級快)」，傅一新回應「your 60 days didnt scare me. Im waiting to see how serious you are.(60天期限沒有嚇到我，我等著看妳有多認真)」，傅一新又對正宮表示如果離婚拖太久，安晨妤就不會再跟他聯繫、約會，要正宮不要讓他失去這個機會，他要求的就是安晨妤所期望的等語，可見安晨妤會提出60天期限，便是知道傅一新已婚。

▼「前元祖少少奶」安晨妤身材相當好。（資料照／優勢全球投資公司提供）

另外，兩人也會互訴想念之情，包含「我的解決辦法是我們需要互相擁抱」、「Miss you too(想你)」、「i want you hug me all the time(要你一直抱著我)」等語，傅一新還加入安晨妤和前夫子女共組的「Happy family(快樂家族)」群組，共同陪伴安晨妤子女從事休閒活動，當安晨妤身體不適急診時，也要求傅一新在旁陪伴，可見兩人認定彼此為關係親密的家庭成員。

法官指出，傅一新甚至於去年8月23、25日時，不顧正宮與他同處一房，開擴音和安晨妤表示可以現在馬上離婚、他是安晨妤的老公、任何安晨妤想要的都可以為她實現、深愛安晨妤、會追隨安晨妤等語，兩人顯然超過一般男女界限，已侵害配偶權，審酌傅一新和正宮婚姻關係和諧程度，與未進行離婚協商者的情形有所不同等情，判傅一新和安晨要連帶賠償30萬元。可上訴。

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