　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台13線銅鑼段大貨車緩速轉彎　機車猛衝「撞進車底」驚險畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉台13線、銅科大橋路口，5日發生大貨車跟機車碰撞事故。載運飼料的大貨車緩慢欲轉入支線道路時，後方洪姓男子騎機車疑未留意前方動態、速度不慢，撞上大貨車右前車頭時，連人帶車鑽進車底，造成洪男大腿骨折，幸好無生命危險。

▲載運飼料大貨車轉彎進支線道路時，機車衝撞貨車後鑽進車底，騎士大腿骨折送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲載運飼料大貨車轉彎進支線道路時，機車衝撞貨車後鑽進車底，騎士大腿骨折送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天表示，5日上午9時10分許接獲報案，指銅鑼鄉台13線與銅科大橋路口發生大貨車與機車碰撞的交通事故，銅鑼分駐所獲報到場後立即協助管制疏導交通，機車洪姓騎士（18歲）大腿骨折，救護車送醫救治、開刀治療已無生命危險。

▲載運飼料大貨車轉彎進支線道路時，機車衝撞貨車後鑽進車底，騎士大腿骨折送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲載運飼料大貨車轉彎進支線道路時，機車衝撞貨車後鑽進車底，騎士大腿骨折送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，陳姓男子（62歲）駕駛營業大貨車載運飼料，沿台13線南往北行駛，在事故路口自內線車道緩慢欲右轉彎時，車頭幾乎已駛入支線道路時，後方同向的洪姓男子騎乘機車，疑未留意前方動態和適當減速，刹車不及撞上大貨車右前車頭後，再鑽進貨車的車底。

▲載運飼料大貨車轉彎進支線道路時，機車衝撞貨車後鑽進車底，騎士大腿骨折送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，幸好貨車速度緩慢，機車沒有被拖行，否則後果不堪設想，雙方駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。警方表示，大型車輛有視線死角及轉彎內輪差等問題，呼籲民眾駕車上路應與大型車保持距離，隨時注意車前狀況，行經路口應減速慢行，轉彎時應放慢車速，切勿搶快，以保障自身及他人的用路安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新莊球場升級首公開！6大亮點一次看
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看
美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

清華大一生校內墜樓身亡！　未發現遺書

快訊／五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面曝　消防員搶救中

沐樂管樂團哀悼雲云技術長：鳥爸，下輩子再一起演奏

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

清華大一生校內墜樓身亡！　未發現遺書

快訊／五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面曝　消防員搶救中

沐樂管樂團哀悼雲云技術長：鳥爸，下輩子再一起演奏

沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了　醫示警

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

五桐號新聯名「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周！加碼送保養品+優惠券

周杰倫半路被攔下！　男子突唱Rap「老子九十七塊」天王全程聽完

古典歐洲手繪花草、六角形蜂巢護手霜！可愛又質感兼具的時髦配件

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

社會熱門新聞

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

醫學生跑Uber被撞死　酒駕肇逃男聲押

清華大一生校內墜樓身亡！

科技公司副總經理％％隔壁人妻！綠帽夫怒告

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

才微笑謝技術長！負責人轉身怒砍死他

毒品交易衝突花蓮1男遭砍傷　警圍捕逮4嫌

男運毒案判刑　律師：柯建銘之子為何沒事？　

5人4hrs幹光5瓶威士忌　他暴斃

樂團悼雲云技術長：下輩子再一起演奏

更多熱門

相關新聞

台北罷綠連署有559亡者　民進黨告偽造文書

台北罷綠連署有559亡者　民進黨告偽造文書

朝野立委互罷熱潮延燒，罷免綠委的一階段送審名單屢傳連署人已死亡的情形，還有民眾接到選委會通知後，否認參與連署，民進黨7日由新聞輿情部主任吳崢代表，在律師陪同下到台北地檢署遞狀，告發台北市部分罷綠委提案領銜人涉及偽造文書等罪。

車平交道故障催油門撞斷柵欄　駕駛落跑

車平交道故障催油門撞斷柵欄　駕駛落跑

小阿俊稱「不認識王大陸」　教唆打人過程全說了

小阿俊稱「不認識王大陸」　教唆打人過程全說了

即／台中火力發電廠冒大火濃煙竄升

即／台中火力發電廠冒大火濃煙竄升

精舍命案王薀哽咽求交保　法官連兩問讓他破功續押

精舍命案王薀哽咽求交保　法官連兩問讓他破功續押

關鍵字：

影音台13銅鑼機車大貨車

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面