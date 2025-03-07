台13線銅鑼段大貨車緩速轉彎　機車猛衝「撞進車底」驚險畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉台13線、銅科大橋路口，5日發生大貨車跟機車碰撞事故。載運飼料的大貨車緩慢欲轉入支線道路時，後方洪姓男子騎機車疑未留意前方動態、速度不慢，撞上大貨車右前車頭時，連人帶車鑽進車底，造成洪男大腿骨折，幸好無生命危險。

▲載運飼料大貨車轉彎進支線道路時，機車衝撞貨車後鑽進車底，騎士大腿骨折送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天表示，5日上午9時10分許接獲報案，指銅鑼鄉台13線與銅科大橋路口發生大貨車與機車碰撞的交通事故，銅鑼分駐所獲報到場後立即協助管制疏導交通，機車洪姓騎士（18歲）大腿骨折，救護車送醫救治、開刀治療已無生命危險。

警方調查，陳姓男子（62歲）駕駛營業大貨車載運飼料，沿台13線南往北行駛，在事故路口自內線車道緩慢欲右轉彎時，車頭幾乎已駛入支線道路時，後方同向的洪姓男子騎乘機車，疑未留意前方動態和適當減速，刹車不及撞上大貨車右前車頭後，再鑽進貨車的車底。

警方說，幸好貨車速度緩慢，機車沒有被拖行，否則後果不堪設想，雙方駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。警方表示，大型車輛有視線死角及轉彎內輪差等問題，呼籲民眾駕車上路應與大型車保持距離，隨時注意車前狀況，行經路口應減速慢行，轉彎時應放慢車速，切勿搶快，以保障自身及他人的用路安全。