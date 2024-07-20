偷吃已婚台大醫…女助理嗨喊「又裂傷了」　護理師妻獲賠25萬

▲台大醫院一名主治醫師偷吃女助理，被妻子抓包曖昧訊息。（示意圖／AI生成）

記者郭玗潔／新北報導

台大醫院一名主治醫師經常以運動為由，深夜出門未歸，被護理師妻子查出他和醫院女助理有許多曖昧對話，像是「你今天有開心嗎」、「有呦，我又裂傷了」等語，怒將女助理告上法院。三重簡易庭審理，判女助理侵害配偶權，要賠25萬元。可上訴。

正宮表示，丈夫從去年開始就經常無故外出，深夜和他人傳訊息，有天丈夫又以運動為由，深夜外出久久未歸，她起疑查看家中的電腦和手機，發現丈夫和醫院女助理經常互傳「愛你」、「我還摩(沒)抱你抱夠」、「我想你的女人香」、「我想你我的女人」等語，才知道兩人交往一年有餘。

正宮說，丈夫和女助理的對話更出現「你來也只能你洗好澡陪你睡覺」、「不是不能去你家」、「晚上沒人會注意啦」、「你今天有開心嗎」、「有呦，我又裂傷了」、「你先進房間」、「207房」，可見兩人相約發生性行為，且女助理早知道丈夫有家庭，仍持續踐踏她的配偶權，她要向女助理求償50萬元。

女助理在審理時辯稱，醫師經常向她抱怨家庭不溫暖，而她剛好離婚、單獨扶養2名幼子，又受到醫師猛力追求，一時意亂情迷才和他交往，兩人往來僅只於精神層面，並未發生性行為。

女助理解釋，訊息中「撕裂傷」指的是她受傷的腳趾頭又裂傷了，開房則是老闆給員工的福利，因醫師念及她離婚後一個人帶小孩很辛苦，所以趁小孩不在，為她開個房，讓她可以一個人小度假。「你來也只能你洗好澡陪你睡覺」則是醫師急著要她趕報告，她因生理期想在家洗完澡再去，但醫師急著討論，就跟她說醫院也可以洗澡。

法官檢視證據，認為兩人是否發生性行為的部分證據不足，不過顯然交往關係匪淺，已超過一般男女社交正常分際，審酌正宮為兼職護理師，收入約3萬到3萬5千元，醫院助理月入約3萬8千元，判助理要賠25萬元。可上訴。