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台南前議長郭信良索賄判13年！出庭控政治力介入：沒律師敢辯護

▲前台南市議長、現任市議員郭信良，被控與向佃西自辦市地重劃業者索賄650萬元案一審被判13年，他不服上訴二審，並在台南高分院準備庭中強調沒有索賄。（圖／記者林東良翻攝）

▲前台南市議長、現任市議員郭信良，被控與向佃西自辦市地重劃業者索賄650萬元案一審被判13年，他不服上訴二審，並在台南高分院準備庭中強調沒有索賄。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

前台南市議長、現任市議員郭信良，被控與安南區佃西里長高進見，共同向佃西自辦市地重劃業者索賄650萬元案，郭信良一審被判13年，他不服上訴二審，台南高分院6日下午開準備庭，郭信良出庭否認檢方指控索賄犯行，他強調從沒收到一毛錢，一審判決不符事實，郭信良還說本案連台南地方律師都說有政治力介入，不敢接他的案子，他只好找北部的律師幫忙打官司。

台南地院2024年11月依貪污收賄罪判郭信良13年徒刑、褫奪公權8年，認定他收賄650萬元要沒收；里長高進見共同貪污收賄罪，判刑9年、褫奪公權4年，也認定他收賄650萬元要沒收，高進見另涉教唆偽證罪，判刑6月；涉行賄1300萬元的重劃業者廖堅志因符合自首要件判免刑。郭信良不服提起上訴。

高等法院台南分院6日召開準備庭，合議庭法官詢問郭信良、高進見與廖堅志3名被告是否認罪？其中郭、高2人都否認收賄犯行，惟高坦認教唆偽證罪部分；廖堅志則說都認罪，並對法官詢問對人、物證、聲請調查證據是否有意見，廖堅志都說沒有意見。

郭信良委任律師則對本案人、物證有無證據能力、是否聲請調查什麼證據則表示要待閱完全卷之後，再來表示，他需要兩個月時間閱卷。法官則表示本案卷證沒有那麼多，認為不需要那麼長的時間來閱卷！

郭信良則向法官說，此案一審判決與事實不符，並有很大的出入，他從頭到尾沒有拿到一毛錢，希望二審法官能看清楚卷證內容與事實，能審慎做出正確的公正判決。

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