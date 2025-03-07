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社會 社會焦點 保障人權

煉獄精舍十大酷刑虐死女信徒　「一信一照」揭王薀布局隱世20年

▲▼王薀上囚車。（圖／記者黃哲民攝）

▲王江鎮(白衣)因涉嫌傷害致死罪，被法院裁定繼續收押，結束隱姓埋名20年的生活。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

男子王江鎮涉嫌以宗教之名，主導信眾用「十大酷刑」霸凌虐打蔡姓女子，但檢警偵辦前4個月，所有信徒絕口不提幕後的王男，使得案情陷入膠著，直到蔡女家屬寫信告訴檢察官，蔡女生前跟著「王薀老師」修習佛法20年，並提供蔡、王合照，專案小組靠這一信一照，緊急搜捕隱姓埋名20年的王江鎮，並依傷害致死罪嫌將王和信眾等13人提起公訴。

據了解，王江鎮從20多年前開始，無論出書或舉辦佛法研習、開設臉書粉專，一律自稱「王薀先生」，後來信眾逐漸遍及海內外，王江鎮開始改稱為「王薀老師」，信眾聚會不能帶手機拍照或錄音，使得現今網路上完全沒有王江鎮的照片，信眾們因景仰而不敢直呼名諱，久而久之，甚至有人完全不知道王江鎮的本名。

王江鎮就以王薀老師的身分隱姓埋名至今，彷彿從來不存在，卻又吸引許多白領階級花錢捐房供養上億資產，其中位於復興南路的豪宅被稱為「讀書會」，是王江鎮居住的地方，王最信賴的3大女護法幹(讀音同韓)子昀、游秀鈴、梁碧茵就住在樓上，除了到讀書會附近的「水月草堂」茶館集會，信徒要聯繫王江鎮，都必須透過3大女護法轉介，行事極度低調。

2024年2月下旬，王江鎮懷疑蔡姓女信眾算錯帳，害他損失數百萬元，王江鎮指示3大女護法帶頭，從2024年5月起，要蔡女每天做500次「大禮拜」，還得背人行走、遭受斥責逼認錯、在地上打滾、跳高、拉衣領迫下跪、來回拖行、拳打腳踢、丟到門外淋雨、綁在推車上運送等。

▲▼精舍變黑幫堂口，王薀設「宗教刑堂」將蔡姓信徒遭酷刑折磨至死。（圖／記者黃宥寧製）

▲檢察官起訴詳述王江鎮(王薀)與李威等信徒在霸凌死者案的分工。（圖／記者黃宥寧製）

經歷10大酷刑的蔡女在7月24日凌晨因嚴重創傷陷入昏厥，死於橫紋肌溶解症，警方獲報後展開調查，但與蔡女同住的女尼吳慧珠等人到案後，都語帶保留，對蔡女生前最後遭遇閃爍其詞，指揮警方持續調閱分析監視畫面，過濾出曾在命案當天進出人員包括藝人李威(本名李翊瑋)，並查訪蔡女家人，但全案始終有隻看不見的黑手在幕後操控，讓案情陷入膠著。

直到命案發生近4個月後的11月間，蔡女家人翻出1張舊照片，是蔡女過去與「王薀老師」的合照，家屬寫信告訴檢察官，蔡女生前跟著王男習佛20年，懷疑王男與蔡女的死有關，希望檢察官能查出真相，還蔡女公道，檢警專案小組這才赫然發現，原來信眾們想保護的，是創立這個地下宗教團體的主導人。

▲▼快訊／李威夫妻交保　全程不說話上賓士離開。（圖／記者黃宥寧攝）

▲李威因坦承並供出共犯情節，是全案唯一有機會減刑輕判的被告。（資料照／記者黃宥寧攝）

但因為王江鎮早已匿蹤20多年，加上自己不辦手機門號，對外採買等社會活動都由信徒代勞，信徒們又極力維護，避免供詞牽連到「王薀老師」，讓照片上的人彷彿真的不存在現實中，檢察官又費了一番功夫，才從蛛絲馬跡中，拼湊出王薀的本名是王江鎮，此時李威率先認錯，協助釐清蔡女生前遭霸凌虐待的經過，並坦承自己曾在霸凌現場喊聲助勢。

檢察官廖維中指揮台北市警方鎖定王江鎮在台北10多個據點中的住處，在2025年1月7日展開拘提的同時，發現王的住處擺放著現金高達2700萬元，王江鎮被聲押禁見獲准後，信徒們心房逐漸被辦案人員攻破，王江鎮3大女護法幹(讀音同韓)子昀、游秀鈴、梁碧茵接續落網，最後全案13人被依最重可處無期徒刑的傷害致死罪提起公訴，其中僅李威因適用《證人保護法》窩裡反條款，有機會減刑輕判。

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