西門町驚見男屍！42歲創意日料店老闆躺地亡　她悲喊：是我弟

▲日式居酒屋老闆創意料理曾上新聞版面，卻被人發現陳屍店裡2樓廁所。（示意圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

北市西門町成都路上1家知名居酒屋店員，5日晚上5時許發現老闆陳屍在2樓廁所，警方到場發現後門沒關，懷疑老闆是從後門進入後，直接到2樓的廁所輕生身亡。

警方調查，42歲的藍姓老闆，在北市萬華區西門町成都路上開居酒屋，放棄每個月6萬元的薪水，自己開起日本料理店當老闆，把海鮮丼飯融合法式擺盤，但是沒想到6日卻傳出死亡的噩耗。

警方指出，5日下午5時許，店員前往店裡準備上班，但是卻發現電燈沒有打開，且後門有打開但是卻不見藍姓老闆的身影，最後找到藍姓老闆的朋友到現場一起尋找聯繫。

事後2人在2樓員工休息室，卻發現廁所門推不開，有東西擋住，打開後才發現藍姓老闆倒臥廁所裡，警消到場發現藍姓男子已經明顯死亡。

警方通知藍姓老闆的姊姊到派出所製作筆錄，姊姊難過表示，和弟弟平時鮮少聯絡，一個月只碰面1次，但是上次見面時並沒有察覺異狀，也沒有聽說弟弟因何事困擾。

店員以及朋友也表示，對於藍姓老闆的逝世感到錯愕，完全沒有發現藍姓老闆有任何異狀，平時也都沒有提到何事煩心。

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