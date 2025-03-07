精舍命案王薀哽咽求交保　法官連兩問讓他「破功」繼續羈押

記者黃哲民／台北報導

作家王薀（本名王江鎮）領導的地下宗教團體，去年（2024年）涉以集體批鬥、每天罰做至少400次五體投地「大禮拜」等十大酷刑，虐死記帳出錯的蔡姓女信徒。台北地檢署起訴全案13人涉犯傷害致死等罪嫌，在押的王薀被移審台北地院不認罪、哽咽求交保，自稱眼睛幾乎看不見，還被室友罵三字經，結果法官反問兩句，間接戳破王薀說法，最後裁定王蕰繼續羈押禁見。

▲北市「精舍命案」被告王蕰（本名王江鎮）起訴移審求交保，法官裁定繼續羈押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

北檢6日偵結本件精舍命案，起訴王薀、3名核心女信徒與藝人李威夫妻等信眾共13人，王薀與3名核心女信徒在押，移審北院從昨天下午5點起召開羈押庭，昨晚接近9點，法官諭知3名核心女信徒幹（讀音同韓）子昀、梁碧茵與游秀鈴涉犯重罪、有勾串滅證之虞，均繼續羈押禁見。

王薀壓軸應訊，檢方指他身為本案宗教團體「上師」，位居至高無上、萬人擁戴地位，卻利用佛學理念，以因果、報應、業力等說詞，貫徹控制信徒的嚴密組織，並鞏固自身地位、自比神佛化身，到案信徒應訊仍不敢直呼王薀名諱，堅持筆錄須記載「老師」。

檢方表示，王薀長期使用化名，20年來最核心信徒都不知他本名「王江鎮」，檢方偵辦本案甚至一度找不到任何王薀的照片，原因就是王薀藏身幕後、製造斷點，到案卻淡化自己角色，還卸責事發原因是「女生之間常有糾紛」、「女生常打打鬧鬧」，更怪罪幹女3人「如果足夠尊重我，就不會出今天的事」。

檢方批王薀到案「本性畢露，毫無上師風範」，祕密證人更說王薀「難以討好、喜怒無常，惹怒他的點非常多，無法勝數」，王薀卻自稱信徒奉他為「仁波切」、有法王認證。檢方主張王薀「披著老師的外衣，行霸凌之實」，且對信徒仍有強大影響力，若交保極可能造成證人翻供、不利後續審判，建請繼續羈押禁見。

律師團反批，檢方既然起訴，代表蒐證完備，王薀從案發後從沒出國，毫無逃亡之虞，同案被告與證人也無人指稱王薀主謀或參與本案，檢方僅憑臆測跟推論、欠缺舉證。律師強調王薀「待人處世極其善良」、所以地位崇高、有眾多信徒追隨，建請法官准許交保，可搭配科技監控、禁止王薀接觸本案相關人等措施。

王薀不認罪、哽咽求交保，自稱過去20年，他救過蔡女不下3次，對於蔡女不幸往生，「我比任何人都難過」，近10年他努力創作約60本書，為台灣在亞馬遜連續3年奪第一、長達數周，更擴及10多國，案發前正著手寫台灣史的長篇著作，所以淡出他創立的協會，早已不管事。

他哀嘆，因本案被收押，又老又病、晚上幾乎看不見，「我都快70歲啦」，還被室友罵三字經、說他是殺人犯，「我覺得自己身心狀況，無法再支撐下去」。

王薀語調變得和緩、咬字輕柔，不時夾雜吸鼻子的哭音，法官看著他認真說「王先生記得要看醫生」、「一定要跟監所反映遭受不當對待」，但王薀表示願解散手創的協會、懇求以任何方式替代羈押，不料法官立刻反問「你剛不是說已經對協會沒有控制力了？」

王薀反應快，表示「我可以建議理事長」，接著繼續展現誠意，願配合司法任何要求，只盼法官「考量我的身體、我的年紀」，准許他希望交保的不情之請，他在監所裡，常一轉身就老淚縱橫，最渴望有生之年，能寫完「台灣史記」、在國際上為台灣做一點事。

對此，法官冷不防問王薀「結束了嗎？你剛剛是不是邊看螢幕邊說？」王薀忙說「（看得）模模糊糊的」。法官直接諭知王薀涉犯最輕本刑5年以上徒刑的傷害致死重罪、犯罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞，裁定繼續羈押禁見，可抗告。