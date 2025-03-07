　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

精舍命案王薀哽咽求交保　法官連兩問讓他「破功」繼續羈押

記者黃哲民／台北報導

作家王薀（本名王江鎮）領導的地下宗教團體，去年（2024年）涉以集體批鬥、每天罰做至少400次五體投地「大禮拜」等十大酷刑，虐死記帳出錯的蔡姓女信徒。台北地檢署起訴全案13人涉犯傷害致死等罪嫌，在押的王薀被移審台北地院不認罪、哽咽求交保，自稱眼睛幾乎看不見，還被室友罵三字經，結果法官反問兩句，間接戳破王薀說法，最後裁定王蕰繼續羈押禁見。

▲▼北市「精舍命案」被告王蕰（本名王江鎮）起訴移審求交保，法官裁定繼續羈押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

▲北市「精舍命案」被告王蕰（本名王江鎮）起訴移審求交保，法官裁定繼續羈押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

北檢6日偵結本件精舍命案，起訴王薀、3名核心女信徒與藝人李威夫妻等信眾共13人，王薀與3名核心女信徒在押，移審北院從昨天下午5點起召開羈押庭，昨晚接近9點，法官諭知3名核心女信徒幹（讀音同韓）子昀、梁碧茵與游秀鈴涉犯重罪、有勾串滅證之虞，均繼續羈押禁見。

王薀壓軸應訊，檢方指他身為本案宗教團體「上師」，位居至高無上、萬人擁戴地位，卻利用佛學理念，以因果、報應、業力等說詞，貫徹控制信徒的嚴密組織，並鞏固自身地位、自比神佛化身，到案信徒應訊仍不敢直呼王薀名諱，堅持筆錄須記載「老師」。

檢方表示，王薀長期使用化名，20年來最核心信徒都不知他本名「王江鎮」，檢方偵辦本案甚至一度找不到任何王薀的照片，原因就是王薀藏身幕後、製造斷點，到案卻淡化自己角色，還卸責事發原因是「女生之間常有糾紛」、「女生常打打鬧鬧」，更怪罪幹女3人「如果足夠尊重我，就不會出今天的事」。

檢方批王薀到案「本性畢露，毫無上師風範」，祕密證人更說王薀「難以討好、喜怒無常，惹怒他的點非常多，無法勝數」，王薀卻自稱信徒奉他為「仁波切」、有法王認證。檢方主張王薀「披著老師的外衣，行霸凌之實」，且對信徒仍有強大影響力，若交保極可能造成證人翻供、不利後續審判，建請繼續羈押禁見。

律師團反批，檢方既然起訴，代表蒐證完備，王薀從案發後從沒出國，毫無逃亡之虞，同案被告與證人也無人指稱王薀主謀或參與本案，檢方僅憑臆測跟推論、欠缺舉證。律師強調王薀「待人處世極其善良」、所以地位崇高、有眾多信徒追隨，建請法官准許交保，可搭配科技監控、禁止王薀接觸本案相關人等措施。

王薀不認罪、哽咽求交保，自稱過去20年，他救過蔡女不下3次，對於蔡女不幸往生，「我比任何人都難過」，近10年他努力創作約60本書，為台灣在亞馬遜連續3年奪第一、長達數周，更擴及10多國，案發前正著手寫台灣史的長篇著作，所以淡出他創立的協會，早已不管事。

他哀嘆，因本案被收押，又老又病、晚上幾乎看不見，「我都快70歲啦」，還被室友罵三字經、說他是殺人犯，「我覺得自己身心狀況，無法再支撐下去」。

王薀語調變得和緩、咬字輕柔，不時夾雜吸鼻子的哭音，法官看著他認真說「王先生記得要看醫生」、「一定要跟監所反映遭受不當對待」，但王薀表示願解散手創的協會、懇求以任何方式替代羈押，不料法官立刻反問「你剛不是說已經對協會沒有控制力了？」

王薀反應快，表示「我可以建議理事長」，接著繼續展現誠意，願配合司法任何要求，只盼法官「考量我的身體、我的年紀」，准許他希望交保的不情之請，他在監所裡，常一轉身就老淚縱橫，最渴望有生之年，能寫完「台灣史記」、在國際上為台灣做一點事。

對此，法官冷不防問王薀「結束了嗎？你剛剛是不是邊看螢幕邊說？」王薀忙說「（看得）模模糊糊的」。法官直接諭知王薀涉犯最輕本刑5年以上徒刑的傷害致死重罪、犯罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞，裁定繼續羈押禁見，可抗告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沈富雄搭捷運心肌梗塞！　就醫急裝2支架保命
曾熱戀郭書瑤！金陽求婚空姐女友成功
第一波水逆來了！2025年「3次水逆」避雷指南一次看
美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

清華大一生校內墜樓身亡！　未發現遺書

快訊／五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面曝　消防員搶救中

沐樂管樂團哀悼雲云技術長：鳥爸，下輩子再一起演奏

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

高雄男晃神連撞2車　慘了！車上搜出57包毒品送辦

高雄轎車剎車失靈！90度甩飛撞進美甲店　6汽機車遭波及

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

「制服地圖」偷拍高中生！　盜照片露臉分享

22歲醫學生跑外送遭酒駕撞死　台中洗車工「無照還肇逃」涉3罪聲押

清華大一生校內墜樓身亡！　未發現遺書

快訊／五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面曝　消防員搶救中

沐樂管樂團哀悼雲云技術長：鳥爸，下輩子再一起演奏

金門駕駛未禮讓！擦撞內環小貨車畫面曝　濾水棒散落一地

新莊球場升級首公開！6大亮點一次看：全台首座混合草皮球場　

嘉義縣婦女節表揚大會　翁章梁頒發榮譽給8位傑出女性

怨遭抹黑對官員耍官威　洪孟楷：改天說我偷踹老太太都不意外

禮義廉恥不能忘「教育扎根校園」！盧秀燕：品格好、社會也會好

五桐號新聯名「柚香荔枝凍飲QQ」只賣3周！加碼送保養品+優惠券

周杰倫半路被攔下！　男子突唱Rap「老子九十七塊」天王全程聽完

古典歐洲手繪花草、六角形蜂巢護手霜！可愛又質感兼具的時髦配件

桃園中山國小師生赴日交流　日本首相致電歡迎與祝福

機車卡進工程車！嘉義19歲女外送員擦挫傷送醫

妹妹點《冰雪奇緣》街頭藝人美聲獻唱展超強歌喉

社會熱門新聞

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

醫學生跑Uber被撞死　酒駕肇逃男聲押

清華大一生校內墜樓身亡！

科技公司副總經理％％隔壁人妻！綠帽夫怒告

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

台中男醉倒路邊「背50萬現金」　身分曝光

才微笑謝技術長！負責人轉身怒砍死他

毒品交易衝突花蓮1男遭砍傷　警圍捕逮4嫌

男運毒案判刑　律師：柯建銘之子為何沒事？　

5人4hrs幹光5瓶威士忌　他暴斃

樂團悼雲云技術長：下輩子再一起演奏

更多熱門

相關新聞

台北罷綠連署有559亡者　民進黨告偽造文書

台北罷綠連署有559亡者　民進黨告偽造文書

朝野立委互罷熱潮延燒，罷免綠委的一階段送審名單屢傳連署人已死亡的情形，還有民眾接到選委會通知後，否認參與連署，民進黨7日由新聞輿情部主任吳崢代表，在律師陪同下到台北地檢署遞狀，告發台北市部分罷綠委提案領銜人涉及偽造文書等罪。

車平交道故障催油門撞斷柵欄　駕駛落跑

車平交道故障催油門撞斷柵欄　駕駛落跑

小阿俊稱「不認識王大陸」　教唆打人過程全說了

小阿俊稱「不認識王大陸」　教唆打人過程全說了

即／台中火力發電廠冒大火濃煙竄升

即／台中火力發電廠冒大火濃煙竄升

台13線大貨車轉彎　機車猛衝撞進車底

台13線大貨車轉彎　機車猛衝撞進車底

關鍵字：

精舍命案傷害致死上師勾串滅證影音

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

DK轟黃子佼別想復出

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面