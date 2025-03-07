精舍命案李威曾勸「勇敢道歉就沒事」　供出細節轉汙點證人

記者黃翊婷／綜合報導

作家王薀因懷疑蔡姓會計弄錯帳，害他損失數百萬元，涉嫌連續2個月指使信徒施虐，導致蔡女死亡。藝人李威也是王薀的信徒，他曾勸蔡女「勇敢道歉就沒事」，事後還打電話諮詢2、300名律師，最後因為意識到自己犯下大錯，選擇吐實，協助檢警釐清案情細節，由被告轉為汙點證人。

▲圖為李威日前交保離開的畫面。（圖／記者黃宥寧攝）

王薀本名王江鎮，早年經商，不僅懂風水，還懂道佛茶藝、太極、少林武學，著有《愣嚴經蠡測》等宗教書籍，因而獲得不少信徒支持，藝人李威也是他的親近弟子之一。

本案起因是王薀懷疑蔡姓會計弄錯帳，害他損失數百萬元，於是在2024年5月間指示3名核心女信徒幹（讀音同韓）子昀、游秀鈴、梁碧茵，與其他信徒一起逼迫蔡女道歉，包含逼迫剃髮出家、每天做五體投地「大禮拜」400到500次等等，信徒們還會將蔡女包圍辱罵、踹打。

王薀和3名女信徒等人在同年7月23日於精舍附近的茶館召開批鬥大會，要求蔡女道歉，蔡女不從，竟被逼迫不斷起身、下跪長達3小時，最終因橫紋肌溶解症慘死。

李威當時也在批鬥大會中，他曾勸蔡女「勇敢道歉就沒事」。後來鬧出人命，王薀和李威組成「0724臨時」群組，由李威協助教導其他信徒應對檢警詢問，他甚至打給2、300位律師諮詢法律問題。

事情曝光之後，檢警循線追查，發現李威在此案中擔任王薀與信徒之間聯繫的重要角色。而李威也在接受檢警偵訊時，意識到自己犯下大錯，首次作證便供出蔡女遭霸凌的細節，協助檢警釐清案情，由被告轉為汙點證人，並獲得檢方同意，將依《證人保護法》向法院請求減輕或免除其刑。

其餘涉案的13人，包含王薀、3名核心女信徒在內，則被檢方依傷害致死、幫助傷害致死、強制、幫助強制等罪嫌起訴。

▼圖為王薀上囚車的畫面。（圖／記者黃哲民攝）