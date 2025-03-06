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精舍淪黑幫刑堂！女信徒遭10大酷刑凌虐慘死　李威夫妻在場吆喝

▲▼精舍變黑幫堂口，王薀設「宗教刑堂」將蔡姓信徒遭酷刑折磨至死。（圖／記者黃宥寧製）

▲精舍變黑幫堂口，王薀設「宗教刑堂」將蔡姓信徒遭酷刑折磨至死。（圖／記者黃宥寧製，點圖可放大）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

北市宗教團體「水月草堂」淪為黑幫式刑堂，信徒蔡女因算錯帳害上師王薀（本名王江鎮）在離婚財產分配中少拿數百萬，遭三大護法施以剃髮、強制跪拜、毆打拖行，最終死亡。王薀事後策劃串供、刪除訊息，藝人李威夫妻亦涉入。台北地檢署今（6日）依傷害致死、強制等罪起訴13人，全案適用《國民法官法》。

檢方調查發現，王蘊透過「研討」會議，以宗教修行為名義，對信徒進行精神控制與懲罰。蔡女自去年2月起，因王蘊不滿其處理財務問題，被視為「不順從」，開始遭受長期虐待。

5月19日深夜，王蘊指示游秀鈴、幹子昀、梁碧茵、吳慧珠等人，強行剃除蔡女頭髮，她雖明確表示抗拒，仍遭多人強壓剃光。5月下旬，蔡女被迫每天在「讀書會」頂樓進行400至500次五體投地「大禮拜」，長時間身心折磨導致嚴重身體勞損。6月間，她因不堪虐待試圖跳樓輕生，王蘊將其轉移至「中心」精舍，但虐待行為仍未停止。

7月間，王蘊進一步指示游秀鈴、幹子昀、梁碧茵、黃文琪、呂莉芳、吳榜丹、李宸宇參與懲罰，命令蔡女與梁碧茵互罵、背負對方行走、跳躍、打滾，甚至要求身高僅141公分的蔡女跳起摸天花板燈具，對她進行羞辱性懲戒。根據檢方起訴，李威夫妻有在現場吆喝，煽動施暴。

▲▼李威與王薀因涉嫌精舍命案遭檢察官提起公訴。（圖／記者黃宥寧、劉昌松攝）

▲李威與王薀因涉嫌精舍命案遭檢察官提起公訴。（圖／記者黃宥寧、劉昌松攝）

2024年7月23日深夜10時49分，蔡女遭虐待長達3小時，至7月24日凌晨1時40分，已幾乎無法站立，但仍被信徒扶起，聽候王薀「最後指令」。

7月24日凌晨2時許，女尼吳慧珠、姜芃妤、李淵源等人，在未確認蔡女生命跡象的情況下，將其拖行至水月草堂門外，期間蔡女後腦重擊地面，昏迷不醒，但現場信徒仍未施救，反而以雨傘遮擋，避免外人發現異狀。

最終，信徒將蔡女用透明雨衣包裹，並以膠帶固定於手推車上，由吳慧珠、李淵源、姜芃妤等人推回精舍，整個過程未曾尋求醫療協助。

檢方調閱監視器發現，蔡女從24日凌晨2點22分被運回精舍後，直至上午10時15分才通報救護車，整整延誤7小時，而醫護人員到場時，蔡女已無生命跡象。

▲▼ 李威 。（圖／記者黃宥寧製）

▲台北精舍「十大酷刑」揭秘。（圖／記者黃宥寧製）

法醫相驗結果顯示，蔡女頭部、四肢及軀幹多處瘀傷，最終因「橫紋肌溶解症」併發休克死亡，顯示她生前歷經長時間暴力折磨，死前極度痛苦。案發後，王薀等人成立「0724臨時」群組，指示信徒統一說詞，並由李威、簡瑀家等人尋找律師提供法律諮詢。

檢方調查期間，從查扣的手機內發現關鍵錄音，證實李威多次協助王薀討論案情，試圖減輕主要成員責任，案情因而急轉直下。李威原本3度以證人身份出庭，但在第4次出庭時，當庭被改列被告，並當場諭令30萬元交保，簡瑀家則以15萬元交保。

全案由台北地檢署檢察官廖維中歷經數月蒐證調查，今依傷害致死、強制、幫助犯罪等罪嫌，起訴王薀、三大護法、運屍信徒及李威夫婦等13人，其中王薀、游秀鈴、幹子昀、梁碧茵4人仍遭羈押禁見，未來將由國民法庭審理。

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